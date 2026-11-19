我是廣告 請繼續往下閱讀

春節兩岸包機尚無業者申請

下週即將迎來地方公職人員選舉，交通部備戰連假疏運，以最高運量承載旅客需求，高鐵公司更是祭出史無前例的自由座閘門管制及紅眼優惠。交通部長陳世凱指出，明年春節連假短，擔心旅客集中在同一時間希望高鐵公司自由座控管更進一步，除了閘門管制外也控管人流。陳世凱說，過去交通疏運的目標是讓每個人都能在當天抵達目的地，而民眾習慣隨到隨搭，認為即使沒有訂到車票，也一定能搭上車、抵達目的地，但當大量旅客集中在同一個時段，就容易造成運量超載，影響乘車舒適度。而民眾對疏運品質的要求提高，除了能夠順利搭車，也更加重視乘車舒適度。陳世凱指出，這次高鐵公司實施閘門管制，在最尖峰時段採取「開放10分鐘、關閉5分鐘」的方式，控制進站人流。未來如將至的明年春節假期較短，擔心民眾集中在相同時間返鄉，因此希望高鐵能更精準地管控自由座進站人數，進一步控管人流，看春節是否有新計畫因應。陳世凱強調，高鐵公司每次疏運都很努力在想新方法，在新列車上線前已經很努力在現有34組列車的運能配置中，盡可能滿足民眾需求，但也不能將所有疏運責任都交給高鐵，仍應鼓勵民眾跨運具搭乘。另，針對春節兩岸包機安排，交通部表示，目前尚未有業者提出申請，去年也沒有相關申請案件。尤其疫情之後，兩岸實際旅運需求已不如過往旺盛，雖然每逢重要節慶都會呼籲業者提出申請，但至今仍沒有業者提出需求，這種情況已經持續好幾年。