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前總統陳水扁妻子吳淑珍長年以輪椅代步，卻有網友一直以為她是天生癱瘓，甚至誤認與小兒麻痺有關。昨（18）日適逢她遭遇車禍41週年，有人在Threads發文回顧往事，陳致中也親自留言，表示母親當年遭拼裝貨車接連撞擊3次，才造成如此嚴重的傷害，悲痛寫下：「想起來還是眼淚直直掉下來，這個苦難太大了。」1985年11月18日，吳淑珍陪同參選台南縣長落敗的陳水扁，前往當時的台南縣關廟鄉謝票，途中遭張榮財駕駛的拼裝貨車撞傷，從此下半身癱瘓、長年依靠輪椅生活，並非天生癱瘓。這段往事近日再度引起討論，部分網友才知道她使用輪椅的原因。陳致中則補充，當天一家人準備前往餐廳用午餐，母親與舅媽走在謝票隊伍後方，與前方人群有一段距離。陳致中表示，依母親描述，第一次從後方遭撞時，她只有輕傷，甚至還想爬起來責罵駕駛，沒想到對方迅速倒車，造成第二次撞擊，之後又再輾過她。他轉述母親當時的感受：「媽媽說那個瞬間，她就知道這下完蛋了。」並氣憤反問：「所以，連撞三次是不是故意殺人？！」面對網友追問，陳致中指出，事發巷弄是死巷，駕駛是在地人，並質疑對方所稱煞車失靈的解釋：「煞車失靈為什麼倒車又撞，不合邏輯啊。」他也提出原本目標可能是父親的推測；不過，相關動機與蓄意撞擊的指控，屬陳致中的質疑，不能直接視為已獲證實的事實。陳水扁也發文回憶，當年選前岳母曾收到恐嚇信，內容揚言要讓他承受喪妻之痛，之後吳淑珍便在謝票途中遭撞。他感嘆妻子從此下半身癱瘓，與輪椅為伍至今已41年，後來仍在他因蓬萊島案入獄期間代夫出征。對陳家而言，這場事故留下的傷害延續至今；對部分原先不知情的網友而言，這次討論也讓他們重新認識吳淑珍長年使用輪椅的原因。