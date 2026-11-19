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▲蔡凡熙（如圖）錄節目太安靜，劉品言虧太浪費錢。（圖／記者陳明安攝）

▲劉品言當媽後很享受出門工作的日子。（圖／記者陳明安攝）

▲劉品言（如圖）爆料老公連晨翔會把披薩「裸體」送進冰箱。（圖／記者陳明安攝）

劉品言首度擔任製作人推出全新旅遊實境節目《護照帶了沒？》，並邀來蔡凡熙共同擔綱主持。節目主打無拘無束的慢活之旅，每集皆邀請不同嘉賓同遊、自訂行程。然而節目剛在巴黎開鏡便狀況連連，不僅首集就遭遇攝影器材遭竊的危機，蔡凡熙錄影時太安靜不懂得接話，讓她受不了喊，「根本浪費錢，CP值超低。」談到與搭檔蔡凡熙的合作默契，劉品言毫不留情地吐槽對方根本是「雷包」，不僅錄影時過度安靜、不懂得接話，甚至多次失言，連她在法國唯一一次豔遇機會都被他親手毀掉。劉品言笑虧找蔡凡熙來主持「根本浪費錢、CP值超低」，並爆料某集邀請魏如萱同行時，長達3小時的車程中蔡凡熙竟一句主持詞都沒講，讓她忍無可忍當場發火要求他「多說點話」；一旁的蔡凡熙則幽默自嘲，當時立刻倒酒賠罪才化解尷尬。這趟海外拍攝可說是考驗重重，團隊剛抵達巴黎展開拍攝，攝影器材便遭小偷洗劫，讓蔡凡熙瞬間壓力破表，親眼目睹身為製作人的劉品言瞬間臉色鐵青，甚至獨自走到雨中冷靜平復情緒。劉品言坦言該次失竊損失相當慘重，當下急忙聯絡即將前來會合的嘉賓鄭元暢，拜託他順道從台灣幫忙帶電池救援；為了感謝好友的義氣相挺，劉品言更豪氣砸下上百萬元包下整座酒莊進行拍攝。升格人母後全面回歸演藝工作的劉品言，笑稱自己完全沒有「分離焦慮」，甚至在導演喊收工時還意猶未盡地反問：「怎麼這麼早就收工了？」目前她與老公連晨翔採分工合作模式照顧孩子，不過坦言夫妻在生活細節上仍處於磨合期。劉品言無奈爆料，連晨翔不僅習慣把披薩直接「裸冰」進冰箱，連洗好的衣服放了3天也不會主動晾曬或烘乾，「我沒時間跟他爭執，通常會先自己動手整理，但難保哪天累積久了還是會爆發。」面對近期外界熱議的名人桃色新聞，劉品言也大方分享與連晨翔的婚姻相處之道。她表示夫妻倆都是直來直往的個性，連晨翔雖然早已將手機密碼告訴她，但她卻從來沒記住過。劉品言幽默笑說：「他的生活作息完全透明，連披薩都能直接裸冰的人，應該也沒多少人受得了他吧！」