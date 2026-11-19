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台北市6月份爆出私立夏莉絲國際幼兒園虐童案，法務局原定11月27日上午與家長召開調解會議，但業者竟以「身體狀況不佳」、「等偵辦結果」為由，拒絕出席調解。法務局今（19）日表示，對於業者消極面對家長訴求、迴避協商之態度，予以嚴正譴責，並宣布調解會議延期辦理。法務局說，自受理消費爭議調解申請以來，除函詢消費者文教基金會及台灣消保協會提起團體訴訟之可行性外，亦於9月4日主動函請業者針對家長訴求提出具體解決方案，並於10月14日函詢家長續行調解之意願，最終於11月6日寄發調解會議通知。法務局說，期間法務局持續透過電話及相關機關協助聯繫業者，多次要求業者應派員出席會議。惟經負責人以身體狀況不佳，及家長已提出刑事告訴，希望等待地檢署檢察官偵辦結果等理由，明確表示不願派員出席調解。法務局說，消費爭議調解制度係透過調解委員居中協調，促使雙方溝通協商、尋求解決爭議之訴訟外紛爭解決機制，行政機關依法無從強制業者出席或接受調解方案法務局續道，依消費者保護法第45-4條規定，對於符合一定條件之小額消費爭議，如當事人一方無正當理由未於調解期日到場，調解委員得依職權提出解決方案。考量本案部分申請人之請求金額屬小額消費爭議，為達實質調解功能，法務局除將持續促請業者出席調解會議外，亦將另行要求業者到市府說明履約情形、家長實際繳費金額等事項，俾釐清本案有無依上開規定作成解決方案之可能，以增加爭議解決之機會。法務局表示，由於業者拒絕出席調解會議，為評估本事件有無依上開規定進行小額消費爭議特殊調解程序之可能性，將儘速開啟行政調查程序確認相關事實，要求業者就履約及收費等事項提出資料與說明，因此原訂於11月27日召開之調解會議將延期辦理。同時亦將持續積極聯繫業者，爭取其負責人或委派代理人出席後續調解會議，俟確認調解期日後，將儘速通知各申請人及業者。法務局強調，刑事案件之偵辦與消費者民事求償分屬不同法律程序，業者不應以等待刑事偵查結果為由，消極迴避與家長協商解決爭議之責任，亦不因拒絕出席調解而免除依法應負之民事責任。市府除將持續促請業者積極回應家長訴求外，亦將依法提供家長後續必要之法律協助，並研議個別訴訟律師費用補助之可行性，協助家長循司法途徑維護合法權益。法務局重申，市府不會因業者消極回應而停止協助家長，將持續透過行政調查、消費爭議調解及其他必要法律協助措施，積極尋求爭議解決之途徑，全力維護消費者合法權益