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台股11月16日重挫後，投資人交割資金壓力浮現！證交所及櫃買中心11月18日公布最新違約交割資訊，上市櫃共有9檔個股達到鉅額違約交割揭露標準，合計金額達4億2,694萬6,248元，涵蓋ASIC設計、印刷電路板、散熱、半導體封裝及測試等電子產業，其中創意（3443）以9,453萬元居冠，華通（2313）也達9,360萬3,500元，雙鴻（3324）則有6,465萬6,000元，成為此次違約交割金額較高的個股。台股採取T+2交割制度，也就是成交後第2個營業日辦理款券交付，因此11月16日交易的交割結果，於18日陸續揭露，而此次公告的違約交割，主要對應11月16日的股票交易；從上市市場來看，共有創意、華通、欣興（3037）及金像電（2368）4檔個股達到揭露標準，合計違約金額約2億6,633萬9,246元。其中創意達9,453萬元最高，華通以9,360萬3,500元居次，欣興為5,204萬2,746元，金像電則為2,616萬3,000元。上櫃市場同樣出現大額違約交割，共有雙鴻、精材（3374）、穩懋（3105）、精測（6510）及金山電（8042）5檔個股達揭露標準，合計金額約1億6,060萬7,002元。其中雙鴻違約交割金額達6,465萬6,000元，為上櫃個股最高；精材以4,001萬902元排名第二，穩懋則為3,406萬2,500元。另外，精測及金山電也分別有1,186萬元及1,001萬7,600元的違約交割金額。若從整體市場申報資料觀察，證交所18日公布集中市場證券商申報的買進、賣出合計違約總金額達6億7百餘萬元，買賣相抵後金額約5,948.76萬元；上櫃市場買進、賣出合計違約總金額則約3億5,700萬元，買賣相抵後金額約3,343.99萬元。上市櫃市場的整體申報金額，與9檔個股達揭露標準的4.27億元，屬於不同統計口徑。