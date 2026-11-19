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HLE官宣Zeus正式離隊 傳已與T1達成3年合約協議

▲Zeus 過去2個賽季，曾替 HLE奪下 LCK Cup、First Stand 及 MSI 等賽事冠軍 。（圖／HLE社群）

2027賽季 LCK 各隊陣容（截至2026年11月19日）

▲LOL《英雄聯盟》職業賽轉會期備受關注，有網友發現 T1 網咖已經移除上路 Doran 的人形立牌。（圖／取自Threads）

LOL《英雄聯盟》世界賽落幕，緊接著登場的就是有夠熱鬧的韓國 LCK 轉會期，HLE 已正式宣佈上路選手 Zeus 離隊，傳言他高機率回歸 T1，而 Gen.G 的上野 Kiin、Canyon 也都未續約，加上 HLE 的 Kanavi、T1 的 Doran 等都是自由身，《NOWNEWS》也透過本文，持續更新 LCK 轉會期的官方消息、轉會傳聞、各隊陣容等資訊。HLE 於11月19日正式宣布，與上路選手 Zeus（崔祐齊）結束合約，感謝他過去2個賽季為隊伍的付出，Zeus 原先效力 T1，並在 2023、2024 年連續拿下世界大賽冠軍，2024 年底轉戰 HLE 後，也幫助隊伍奪下 LCK Cup、First Stand 及 MSI 等賽事冠軍，如今合約到期正式離隊，下一步動向備受關注。Zeus 的新東家也逐漸明朗，歐洲電競媒體《Sheep Esports》引述消息人士指出，Zeus 已與 T1 達成協議，預計簽下3年合約，睽違2年重返老東家，接替合約到期的 Doran。不僅如此，韓媒《Inven》也指出，Zeus 拒絕 HLE 先前提出的續約條件，選擇投入自由球員市場，重返 T1 的可能性相當高。不過，截至目前 T1 尚未正式官宣，實際轉隊結果仍有待官方確認。從缺、Oner（合約至 2028 年）、Faker（合約至 2029 年）、Peyz（合約至 2028 年）、Keria（合約至 2029 年）從缺、從缺、Chovy（合約至 2027 年）、Ruler（合約至 2027 年）、Duro（合約至 2027 年）從缺、從缺、Zeka（合約至 2027 年）、Gumayusi（合約至 2027 年）、Delight（合約至 2027 年）Siwoo（合約至 2027 年）、Lucid（合約至 2027 年）、從缺、從缺、Career（合約至 2027 年）PerfecT（合約至 2028 年）、從缺、Bdd（合約至 2028 年）、從缺、從缺Kingen（續約至 2028 年）、從缺、Calix（續約至 2028 年）、從缺、從缺從缺、Vincenzo（新加盟，合約至 2028 年）、VicLa（續約至 2027 年）、從缺、從缺DuDu（續約至 2028 年）、Cuzz（新加盟）、從缺、deokdam（合約至 2027 年）、從缺從缺、從缺、從缺、從缺、從缺Casting（續約至 2027 年）、GIDEON（續約至 2027 年）、Roamer（續約至 2027 年）、 Setab、Teddy（續約至 2027 年）、Namgung（續約至 2027 年）HLE 宣布上路 Zeus、打野 Kanavi 離隊NS 宣佈上路 Kingen、中路 Calix 續約至 2028 年。BFX 官宣打野 Vincenzo 加盟，簽約至 2028 年。BRO 官宣中路 Setab 加盟，與原本的 Roamer 進行輪替。KT 宣布與打野 Cuzz 不續約、Cuzz 確定轉戰 DNS。NS 宣布打野 Sponge、中路 Scout、下路 Diable、輔助 Lehends 四人合約結束，全數離隊。BFX 與中路 VicLa 續約至 2027 年。KT 宣布與上路 Jiwoo、輔助 Effort 結束合約。Gen.G 宣布上路 Kiin、打野 Canyon 離隊■ DNS 與上路 DuDu 續約兩年，至 2028 年。■ BRO 的 Casting、GIDEON、Roamer、Teddy、Namgung 等5名先發全數續約至 2027 年。■ KT 與上路 PerfecT、中路 Bdd 續約至 2028 年。