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金州勇士 vs 曼菲斯灰熊賽前分析

NBA 11月19日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 (CST) 客隊 主隊 09:00 洛杉磯快艇 聖安東尼奧馬刺 09:00 金州勇士 曼菲斯灰熊 09:00 紐約尼克 明尼蘇達灰狼 09:00 波特蘭拓荒者 密爾瓦基公鹿

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽持續熱戰中，今（20）日只有4場比賽，8連勝後苦吞4連敗的勇士，在缺少柯瑞（Stephen Curry）情況下，還要面對開季大驚奇曼菲斯灰熊，還是得靠新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）扛下進攻重任，禁區端也要注意新科探花布澤爾（Cameron Boozer）肆虐，另外馬刺若能擊敗快艇，就將搶回西區第一寶座。《NOWNEWS今日新聞》為您整理NBA例行賽11月20日賽程時間；對戰組合、分析等相關資訊。近期狀態與戰績對比曼菲斯灰熊（11 勝 4 負，西區第 5）：灰熊目前處於 4 連勝軌道，客場戰績更是亮眼，近期在克里夫蘭完成逆轉並拿下客場 8 連勝。灰熊進攻火力充足，平均得分達 121 分，防守端失分控制在 112 分左右，攻守均衡度明顯優於開季外界預期。金州勇士（8 勝 7 負，西區第 10）：勇士主場表現穩健（6 勝 1 負），但客場戰績僅 2 勝 6 負。自柯瑞因腹斜肌撕裂傷缺陣（預計缺席約 1 個月）後，勇士進攻端陷入掙扎，近期遭遇 4 連敗，且前一場剛在達拉斯作戰。2. 陣容與關鍵看點灰熊多點開花與新秀領軍：灰熊本季由新秀前鋒布澤爾（場均 16.5 分、9.5 籃板、5.4 助攻）擔綱全能前場核心，搭配中鋒周志豪（Zach Edey）禁區牽制與護框，以及外圍威爾斯（Jaylen Wells）、寇威爾（Cedric Coward）與史賓塞（Cam Spencer）等射手群輪番輸出。主力得分箭頭傑洛姆（Ty Jerome）（場均25.4分）近期雖受右臀痠痛困擾而連續缺陣，但灰熊陣容深度足夠，替補與先發都能提供火力支援。勇士少了柯瑞進攻組織與空間：缺少柯瑞後，勇士外線牽制力大幅下滑，對手更容易收縮防線限制切傳。近期由前鋒倫德伯格（場均約 20.8 分、7.4 籃板）與後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）場均16.3 分、5.0 籃板、3.8 助攻）扛起較多球權與得分責任，老將格林（Draymond Green）則需在策應與防守端穩住節奏。此外，勇士在客場作戰且剛經歷賽程奔波，體能與穩定度是最大考驗。