許多勞工領完勞保與勞退後重返職場，卻不知道還有「續提退休金」這筆隱藏版退休金可領！據勞動部統計，114年上半年已逾1.6萬件請領，平均每件入帳近8萬元，且在職就能申請。《NOWNEWS》整理請領條件、試算案例與申辦方式一次看！
🟡續提退休金是什麼？退休後再就業享四大保障
依據《勞工退休金條例》，已領勞退金者再度受僱於適用《勞基法》單位，雇主須按月提繳不低於工資6%至勞保局專戶，即為「續提退休金」。據統計，114年上半年請領逾1.6萬件，平均累積年資約2年、每件領近8萬元，並具四大保障：
1. 無年齡上限：即便超過90歲，受僱期間雇主仍須依法提繳。
2. 兼職多重提繳：兼任多份工作，每位雇主皆須提繳至少6%（年資不重複計）。
3. 自主免經公司：勞工本人可直接向勞保局申請，無須雇主核章。
4. 收益持續分配：未領出前可續留專戶，參與勞退基金收益分配。
🟡請領須符合三項條件，相隔滿一年可領取一次
領取續提退休金須符合3條件：年滿60歲以上、領過勞退金後繼續受僱，且每次請領須與前次請領日「相隔滿1年」。例如林爺爺2020年7月15日領首筆勞退金後繼續任職，須等到2021年7月15日後才能請領首筆續提退休金。
🟡勞退與勞保老年給付差異，請領四大須知速看
兩者再就業規定不同！勞退新制滿60歲即可領（不強制離職），再就業雇主仍須提繳6%；勞保老年給付請領須退保，退保後不得再加一般勞保，但雇主須投保「職災保險」。此外，申請須留意四大須知：本人親自申請即可、兼職年資不重疊、資格不符須於30天內繳回、變更帳戶須檢附新存摺封面書面申請。
🟡三大便利申辦管道公開，常見疑問一次全看懂
符合資格者可透過3大管道查詢與申請：
1. 線上申辦：以自然人憑證或行動自然人憑證登入「勞保局e化服務系統」查詢申辦。
2. ATM查詢：持已開通功能的勞動保障卡或郵政金融卡，至銀行或郵局ATM列印明細。
3. 紙本或臨櫃：填妥申請書及收據，檢附身分證與存摺封面影本郵寄或親送勞保局辦理。
針對常見疑問，勞動部強調勞資「不得私下協商將6%退休金折現發放」；若做兩份兼職，兩家雇主皆須依各自月提繳工資分級表提繳至少6%，金額合併累入專戶，年資不重複計。
資料來源：勞動部
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依據《勞工退休金條例》，已領勞退金者再度受僱於適用《勞基法》單位，雇主須按月提繳不低於工資6%至勞保局專戶，即為「續提退休金」。據統計，114年上半年請領逾1.6萬件，平均累積年資約2年、每件領近8萬元，並具四大保障：
1. 無年齡上限：即便超過90歲，受僱期間雇主仍須依法提繳。
2. 兼職多重提繳：兼任多份工作，每位雇主皆須提繳至少6%（年資不重複計）。
3. 自主免經公司：勞工本人可直接向勞保局申請，無須雇主核章。
4. 收益持續分配：未領出前可續留專戶，參與勞退基金收益分配。
領取續提退休金須符合3條件：年滿60歲以上、領過勞退金後繼續受僱，且每次請領須與前次請領日「相隔滿1年」。例如林爺爺2020年7月15日領首筆勞退金後繼續任職，須等到2021年7月15日後才能請領首筆續提退休金。
🟡勞退與勞保老年給付差異，請領四大須知速看
兩者再就業規定不同！勞退新制滿60歲即可領（不強制離職），再就業雇主仍須提繳6%；勞保老年給付請領須退保，退保後不得再加一般勞保，但雇主須投保「職災保險」。此外，申請須留意四大須知：本人親自申請即可、兼職年資不重疊、資格不符須於30天內繳回、變更帳戶須檢附新存摺封面書面申請。
符合資格者可透過3大管道查詢與申請：
1. 線上申辦：以自然人憑證或行動自然人憑證登入「勞保局e化服務系統」查詢申辦。
2. ATM查詢：持已開通功能的勞動保障卡或郵政金融卡，至銀行或郵局ATM列印明細。
3. 紙本或臨櫃：填妥申請書及收據，檢附身分證與存摺封面影本郵寄或親送勞保局辦理。
針對常見疑問，勞動部強調勞資「不得私下協商將6%退休金折現發放」；若做兩份兼職，兩家雇主皆須依各自月提繳工資分級表提繳至少6%，金額合併累入專戶，年資不重複計。
資料來源：勞動部