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在陸劇《嫁金釵》中飾演田曦薇外婆的恬妞，其實早在19歲就靠《蒂蒂日記》得到金馬獎影后，然而她的感情路卻比電影還曲折，她當年為愛息影嫁給印尼富豪葉聰豪，沒想到新婚當晚才知道，老公居然早就有正宮跟好幾個小孩；離婚後，她後來改嫁港星萬梓良，不僅找來了周星馳當伴郎，還做了全程電視直播婚禮，然而這段婚姻最後還是離婚收場。恬妞年輕靠著甜美外型跟演技走紅，1977年，19歲的她就靠《蒂蒂日記》拿下金馬獎影后，然而事業巔峰之際，她卻選擇淡出演藝圈，跟交往才2年的印尼富商葉聰豪結婚，以為要過上豪門生活的她，結婚才發現了天大的秘密。那就是，恬妞發現老公早在印尼就有正宮跟兒女，但因為兩人已經生下了一個女兒，因此她只好選擇忍耐，不過2年後，恬妞真的受不了這種生活了，因此決定離婚並且離開印尼。結束第一段婚姻後，恬妞重返演藝圈，1988年跟萬梓良拍電影《大頭仔》擦出愛火，兩人交往多年後在1992年結婚，這場婚禮規模之大，不僅在香港全程直播，還邀請周星馳擔任伴郎，原以為這次終於找到幸福，沒想到兩人婚後逐漸出現問題，最後也沒能走到最後。恬妞、萬梓良的婚姻維持4年後就宣布離婚，多年後恬妞受訪時更提到，「我一生最失敗的是，可以讓全世界的人快樂，唯獨萬梓良不能。」她透露萬梓良對自己很好，就是不夠浪漫，再加上當時正處低潮，兩人回家後常常沒話說，最後導致婚姻破局。經歷2段婚姻結束，恬妞看開不再急著找另一半，而是專注跟女兒相處，還曾感性說「女兒就是我的驕傲」，可見兩人感情之堅固。