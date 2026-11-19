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▲台南烏山頭水庫2022年已設置水庫型光電案場，但經過3年時間，又捲入選舉爭論當中。（圖／取自台汽電網站）

水面光電遭汙名化 光電業者：台灣首創「光電板有毒」

經濟雙位數成長靠科技業 業者：業者需要穩定綠電

翡翠水庫、烏山頭水庫水面型光電在選舉倒數期間又再度捲入政治紛爭。太陽光電產業七大公協會今（19）日共同發表聯合聲明，直接以科學證據面對外界對光電板汙名化，強調不應該每次選舉都汙名化光電業者，尤其當台灣經濟成長仰賴科技業，而科技業更有穩定綠電需求。中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、中華民國太陽光電產業永續發展協會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會、中華民國商業總會能源產業推動委員會等七大太陽光電產業公協會今日共同出面澄清水面型光電。聲明指出，水源保護與民生用水安全始終是光電產業重視的基本原則，水面型光電設置與維運應建立在科學評估、嚴格環境審查、實質水質監測及資訊公開透明的基礎之上，期盼社會理性討論。太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘表示，近期社會對於水庫型光電有很多討論，更是提到荷蘭水庫型光電研究，但該研究所發現是浮動式光電設施導致底棲藍綠菌增生，檢驗出「藻毒素」，並非提到光電板釋出毒素。他也提到，翡翠水庫光電板部分，經濟部水利署已經說明那是對於全國水面型光電潛力評估，並非要求、也不會強制在翡翠水庫設置光電，產業也沒有開發機會，希望討論都可以基於事實，不應該讓未提出開發的光電業者承受汙名。太陽光電產業永續發展協會常務理事王文蔚更說，針對社會將水庫型光電汙名化成「光電水」，是一種仇恨化操作，當全世界都認為光電是綠能重要一環，但台灣光電長期被汙名化為「光電板有毒」，也可以說是全台首創。太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋也說，台灣今年經濟成長率可望達到雙位數，很大原因是科技產業帶來的挹注。然而，台灣光電併網新增需求量只有0.6%至0.8%，遠低於全球併網量水準，而因《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》等「光電環評三法」去年通過後，光電建置已經陷入牛步，陷入「無量價漲」的供需不足局面，當科技產業無法滿足對綠電需求，尤其面臨RE100目標挑戰，就可能面臨出走。經預估2030年僅台積電、聯電、美光（Micron）三廠用電即逼近全台15%，半導體綠電需求更將從2030年的480億度暴增至2035年的880億度。SEMI GESA 綠能暨永續發展聯盟總監吳曉琪同樣表達，有1／3的受訪企業均表達需要更多綠電來源，認為國內需要各種多元再生能源選項，才能夠建立更具韌性的一個能源供應體系。