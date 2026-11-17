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然而水庫要設光電板，考慮到水庫主管機關及現階段法規環境，要在水庫設置水面型光電，可以說是幾乎不用討論的「假議題」。

翡翠水庫不屬於中央管轄 難以命令、要求設置

藍白去年通過「光電環評三法」 水庫設光電難如登天

屋頂優先 能源署：無新推動水庫光電計畫

▲經濟部今（17）日再澄清，這是全國普查，同時也有發給台電、台糖、水利署分署、高雄市政府、金門縣政府，並非針對北市府。（圖／經濟部提供）

一紙公文成為台北市選舉最新交鋒！台北市長蔣萬安日前強調自己擋下翡翠水庫設光電板，更秀出公文說經濟部水利署多年來發文詢問。經濟部今（17）日再澄清，這是全國普查，同時也有發給台電、台糖、水利署分署、高雄市政府、金門縣政府，並非針對北市府。剖析翡翠水庫管理權限，以及「光電環評三法」後的法規環境，經濟部幾乎不可能有水庫水域設置水面型光電的可能性。北市府透露，2022年至2024年，水利署曾3度來函公文，根據北市府提供公文，水利署發文給翡翠水庫管理局，請翡管局盤點轄管水庫可否再增設太陽光電設施（屋頂型、地面型、水域型），如無法增設也須詳述理由。對於翡翠水庫設立光電板，蔣萬安強調，「不管中央發文來幾次，我們的立場都不會改變。」民進黨台北市長候選人沈伯洋回應，經濟部目前並沒有在翡翠水庫設置光電的計畫，尊重經濟部的意見。首先，雖然翡管局屬於水庫主管機關，但其前身為翡翠水庫建設委員會，再加上翡翠水庫當年興建是由北市府出資較多，因此是由北市府設立專責機關管理，其上級機關為台北市政府，並非中央統籌管轄水利機關，因此難以用一紙公文，直接命令翡管局強制規劃。同理，國內也並非所有水庫都是由水利署管理，如以發電為主的德基水庫、霧社水庫、日月潭水庫主管機關就是台電；供應金門民生用水的金門西湖水庫由金門縣政府管理。而經濟部也強調表示，2022、2023、2024年，除了盤點水利署所擁有水庫，也有詢問台電、台糖、金門縣政府，以及北市府；經濟部表示，普查在2年前結束，「實在無須過度解讀。」第二，長期反對民進黨能源轉型政策的立法院國民黨團、民眾黨團在2025年底，通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》等修正草案，嚴格限制光電設置地點，更要求達到一定規模的地面型、水面型與邊坡型光電全數實施環評。相關規定包括：「設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置或累積設置面積5公頃以上」，應實施環境影響評估「經劃定之地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區不得設置地面型或水面型太陽光電系統」，但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限。「國家級風景特定區不得設置地面型或水面型太陽光電發電系統」，但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限。因此，依照現有條件，要繼續推動水面型光電，或進一步針對水庫設立水面型光電，根本難如登天。能源署今日也說明，光電推動始終以「屋頂優先、地面複合利用」為原則，過往請各機關盤點可設置光電之場域，範圍涵蓋建築物屋頂、停車場、地面及水域等各種多元複合利用樣態，並非僅針對水庫；盤點目的在於了解設置潛力，並非盤點即代表設置。經濟部強調，目前並無新推動水庫光電之計畫，未來一切申設均將依現行法令嚴格把關、依法推動。