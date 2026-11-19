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50嵐轉運飲料爆紅！中杯溫的「波霸紅茶拿鐵」三分糖點法

50嵐轉運飲料點法是：「波霸鮮奶茶（波霸紅茶拿鐵）」，限定尺寸為中杯容量，而且甜度必須是「三分糖」、溫度則要選「溫的」。

▲50嵐轉運飲料爆紅！中杯溫的「波霸紅茶拿鐵」三分糖掀起搶喝潮。（圖／記者蕭涵云攝）

迷客夏、清心福全也上榜！開運手搖喝法一次公開

迷客夏「大正紅茶拿鐵加珍珠」

▲迷客夏也有開運神飲。（圖／記者蕭涵云攝）

清心福全「無糖綠茶加紅茶（綠加紅）」

最近遇到水逆、工作不順嗎？近期社群平台Threads上「轉運飲料」爆紅，網友分享運氣特別差的時喝完竟然谷底翻身。除了最受矚目的50嵐中杯溫的「波霸紅茶拿鐵」三分糖，還有迷客夏「大正紅茶拿鐵加珍珠」、清心福全「無糖綠加紅茶」。引發全台上班族搶喝，還有人聽到店員秒懂並幽默說「祝你改運成功」；不過因為訂單暴增，多數員工泡到手軟而求饒。《NOWNEWS今日新聞》整理3大轉運飲料點法一次開運。事實上，這波轉運飲料熱潮，最早源自於Threads上的一則閒聊貼文，有熱心網友建議遇到低潮瓶頸時，可以去買一杯50嵐的特定飲料轉運，沒想到意外引發廣大共鳴，甚至有人開心回報「喝完後業績順利達標」。◾️由於短時間內爆紅，實在太多人依循這組「指定神級配方」點單，不少門市店員現在只要聽到「中杯、溫的、三分糖波霸紅茶拿鐵」，就會立刻會心一笑。有網友透露，店員聽到菜單秒懂反問「想改運齁？」遞出飲料時還幽默說出「祝你改運成功」的祝福，讓不少人都會心一笑。隨著50嵐轉運珍奶爆紅，吸引網友們紛紛加碼分享自己私藏的迷客夏與清心福全「開運手搖」配方：◾️稱讚茶香融合奶香、配上珍珠的咀嚼感，有夠療癒。力挺表示：「實測了8、9年，只要當天過得非常爛，必須買一杯來喝，喝了心情好到不行」。而且原PO分享，此款配方在甜度與溫度上則沒有嚴格限制，可依個人喜好調整。◾️神祕的混茶喝法，過去還曾在網路上被封為「手搖飲界的止咳神藥」，如今則搖身一變成為轉運配方，貼文還吸引數千次轉發。有網友打趣分享，這個「綠＋紅」的組合甚至曾獲得媽祖擲筊「聖杯」認證。有趣的是，1987年創立於台南的「清心福全」，今年還首度擔任「