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▲海巡署西拉雅號高緯度遠洋巡護船交船儀式，由行政院院長卓榮泰主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏(左2)將西拉雅號高緯度遠洋巡護船船模交予艦隊分署，由直屬船隊隊長江東興(右2)代表接受。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘高緯度遠洋巡護船，首艘西拉雅號巡護船18日下午，在台船公司高雄廠碼頭，舉行交船儀式，是第一艘以原住民族名命名的海巡艦艇，這不僅代表西拉雅族正名運動歷經多年深耕後終於開花結果，更展現了國家對於平埔原住民族身分認同的肯定與支持。台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘高緯度遠洋巡護船首艘西拉雅號巡護船交船儀式，是由行政院院長卓榮泰主持，台灣國際造船公司董事長陳政宏、海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署副署長許靜芝、艦隊分署分署長黃宣凱、直屬船隊隊長江東興等人，以及產官學研各界代表與會。行政院院長卓榮表示，西拉雅族於115年7月30日獲行政院正式核定為我國第17個法定原住民族，也是《平埔原住民族群身分法》施行後，首個完成民族核定程序的族群，當日行政院會中，他代表政府正式宣布此一結果，18日交船的西拉雅號巡護船，就是首艘以原住民族名命名的海巡艦艇。海洋委員會主任委員管碧玲說，海巡署自107年推動籌建海巡艦艇發展計畫以來，台灣國際造船公司承攬成果豐碩，有100噸級巡防救難艇15艘與4000噸級巡防艦4艘均已全數交付，而1000噸級巡防艦6艘已交付5艘，至於6艘高緯度遠洋巡護船中的首艘西拉雅號巡護船也正式交船，這也是台船展現造船技術與合作成果的重要里程碑。管碧玲並說，海巡同仁長期默默守護我國藍色國土，是漁民最堅實的後盾與海上交通守護神，此次西拉雅號巡護船的加入，將為海巡同仁打造更安全可靠的工作環境，有效維護我國主權與漁權。台灣國際造船公司董事長陳政宏指出，新型高緯度遠洋巡護船採全鋼質結構設計，滿載排水量約5000噸，而在12節巡航船速下，續航力可達15000浬以上，安全航行範圍涵蓋南北緯55度以內，無須具備破冰能力，該船除大幅提升噸位與續航力外，亦定位為海上偵搜救援型艦艇，配置無人機(UAV)執行遠程偵搜任務，若遇大規模海上救援或人員撤離需求，船艙能靈活彈性調整，大幅強化收容能量。陳政宏並指出，台灣國際造船公司承造更多性能優異的船艦，並加速推動智慧船廠，在建造期間，台船公司緊密配合海巡署勤務需求優化各項方案，積極規劃於各大生產節點導入自動化方案，以確實提升整體執勤戰力，台船公司將如期、如質完成全系列艦艇建造，全面升級海巡執勤戰力，為我國漁民在專屬經濟海域及公海作業築起堅實的安全防線，堅定捍衛海域和平與穩定。