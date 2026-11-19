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2026年ATP年終總決賽於11月15日至22日在義大利盛大登場，集結本季男子網壇表現最頂尖的八大單打高手與八組雙打組合，進行賽季最終對決。除了冠軍金盃與年終球王寶座的無上榮耀外，年終賽更祭出高達1575萬美元（約新台幣5.18億元） 的總獎金。若是單打選手能以「五戰全勝」的完美姿態登頂，一人就能獨享超過517萬美元的天價獎金。年終賽向來以「出場就有高薪、贏一場賺一筆」的豪華獎金制度聞名。本屆單打賽事方面，只要獲得參賽資格、打滿三場小組賽，保底就能領到33.8萬美元（約新台幣1113萬元） 的出場費，就連在場邊待命的單打替補選手也能進帳15.6萬美元。進入正賽後，獎金更是隨著勝場數呈倍數跳升。小組循環賽每贏得一場勝利就能直接賺進40.5萬美元，若順利闖過四強準決賽可再添120.6萬美元，最終決賽勝出則能抱走241.2 萬美元的冠軍獎金。換言之，若有球員能一路過關斬將、以五戰全勝之姿封王，總獎金將高達517.1萬美元（約新台幣1.7億元）。雙打賽事同樣獎勵豐厚，每組參賽保底可領13.42萬美元，小組賽每勝一場進帳9.66萬美元，若能以全勝姿態奪下雙打冠軍，組合最高可平分95.93萬美元。除了高額獎金誘人，本屆賽事也正式舉行了年終世界第一的頒獎儀式。德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）今年一舉斬獲兩座大滿貫金盃，加上義大利強敵辛納（Jannik Sinner）因傷賽季報銷，讓茲維列夫生涯首度鎖定年終球王頭銜。回顧過去近10年的ATP年終世界第一版圖，可謂見證了「三巨頭」時代的餘暉與新生代雙雄的交替。2018年喬科維奇（Novak Djokovic）擺脫低潮、背靠背拿下溫網與美網重返年終第一。2019年則由納達爾（Rafael Nadal）憑藉法網衛冕與美網奪冠，收下個人生涯最後一座年終球王。2020與2021年喬科維奇再度展現統治力完成連霸，直到 2022年西班牙天才阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在美網決賽擊敗魯德（Casper Ruud）橫空出世，成為史上最年輕年終第一。進入近三年，網壇世代交替正式白熱化。2023年喬科維奇雖在溫網決賽不敵阿爾卡拉斯，但仍靠著澳網與法網兩冠驚險守住生涯第8座年終球王紀錄。2024年辛納全面爆發，包辦澳網、美網與年終總決賽冠軍，強勢加冕年終第一。2025年阿爾卡拉斯則在法網成功衛冕並重奪美網，技高一籌力壓同樣奪下兩座大滿貫的辛納，重返年終王座。如今2026年由蟄伏多年的茲維列夫突破重圍登頂，也讓本屆年終賽的對決更添懸念。