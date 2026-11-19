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▲潘孟安陪同陳品安參香。（圖／陳品安辦公室提供）

選戰倒數9天，總統府秘書長潘孟安今（19）日請假陪同苗栗縣長候選人陳品安赴白沙屯拱天宮、後龍山邊媽祖宮等廟宇進行參香。潘孟安呼籲，讓中央、縣政地方一條心，苗栗會更好，而陳選上後，絕對會清廉、勤政、疼惜鄉土。潘孟安表示，今天陪同陳品安到卓蘭、苑裡、通霄、後龍、竹南等地，要向大家再次拜託，支持陳品安這樣的好人才，他已經提出未來苗栗縣政的擘劃與願景，加上各鄉鎮優秀的民意代表，讓中央、縣政地方一條心，苗栗會更好；潘強調，陳選上後，絕對會清廉、勤政、疼惜鄉土。除了陪同走訪苗栗各地廟宇之外，潘孟安上午與卓蘭鎮長候選人陳春暖與在地農友座談，潘孟安表示，農業發展不能只靠農民單打獨鬥，政府應積極協助農民拓展市場、提升競爭力。傍晚時刻，潘孟安也陪同陳品安與竹南鎮長候選人葉宗倫從竹南德勝宮出發進行車掃，沿途受到許多民眾熱情歡迎，還有民眾特別從田裡工作趕過來揮手，場面相當熱情溫馨。