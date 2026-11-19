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新竹購屋門檻持續升高！根據大家房屋彙整聯徵中心房貸統計，2026年第2季新竹市平均購屋自備款估計為558.4萬元，不僅高於新北市的518.2萬元，近9年更增加294.6萬元，增幅金額居各區之冠；新竹縣同期平均自備款也達541.8萬元，顯示大新竹地區購屋資金門檻明顯提高。從各區數據來看，2026年第2季台北市平均自備款最高，達816.4萬元，較2017年第2季增加98.7萬元；新北市為518.2萬元，增加154萬元；桃園市為382.6萬元，增加144.4萬元。新竹縣平均自備款541.8萬元，較同期增加283.9萬元；新竹市則達558.4萬元，增加294.6萬元。中南部方面，台中市2026年第2季平均自備款為434.5萬元，較2017年同期增加90.8萬元；台南市為361.6萬元，增加92.4萬元；高雄市則為349.1萬元，增加123.1萬元。整體來看，七大都會區各區自備款估算金額均較2017年同期增加，其中新竹縣市增加幅度最為明顯。大家房屋企研室襄理賴志昶分析，雙北地區房價基期較高，購屋自備款原本就相對沉重；近年房市環境及銀行房貸條件變化，也讓購屋資金準備成為民眾關注焦點。相關因素對不同區域的影響仍有差異，購屋族應依自身財務條件評估。大家房屋桃竹苗區協理陸毅琪則指出，新竹地區有科技產業聚落及相關就業人口支撐，區域房市受到產業發展與所得條件影響。從這次統計來看，新竹縣市近9年自備款增加金額明顯高於其他區域，也反映購屋族進入當地市場所需準備的資金提高。值得注意的是，這次比較期間為2017年第2季至2026年第2季，實際相隔9年，並非完整10年；而文中自備款金額是依區域平均房屋鑑估值及平均核貸成數推算，屬於統計估算值，並非每一名購屋者實際支付的頭期款。對有意購屋的民眾而言，除了準備自備款，也應將貸款利率、每月還款金額、收入穩定度及其他生活支出一併納入評估。