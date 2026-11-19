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▲ 高雄市長候選人賴瑞隆今天展開第五天「隆捲風號」大車掃，在立委黃捷等人陪同下，深入前金、新興、苓雅三區。（圖／翻攝畫面）

▲ 大車掃其中最令人動容的一幕，是一名跑者跟隨「隆捲風號」奔跑了好長一段路，以雙腳展現對高雄未來的堅定支持。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（19）日展開第五天「隆捲風號」大車掃，在立委黃捷及市議員湯詠瑜、郭建盟、黃文益陪同下，深入前金、新興、苓雅三區。沿途鄉親熱情揮手、自製創意應援旗幟，更有跑者一路追隨車隊奔跑，展現高雄人對城市未來的期待。賴瑞隆更打破傳統車掃形式，以創意手板向市民真情告白，將市民擺在C位，讓整座城市成為這場選戰最耀眼的主角。大車掃車隊從高雄流行音樂中心出發，所到之處，沿途店家即使忙著做生意，仍特地走出門口揮手加油，不少民眾手繫「隆洋飄帶」，隨著車隊經過熱情揮舞。更有支持者發揮創意，以數十條飄帶製作巨型應援旗幟，迎風飛舞、氣勢磅礡，場面相當壯觀；還有鄉親特地送上象徵「好彩頭」的菜頭以及鳳梨，為賴瑞隆獻上最真摯的勝選祝福。其中最令人動容的一幕，是一名跑者跟隨「隆捲風號」奔跑了好長一段路，以雙腳展現對高雄未來的堅定支持。這段意外的街頭同行，彷彿象徵高雄二十年來不斷向前的城市精神，也讓選戰最後階段的街頭拜票，多了一份溫暖而震撼的力量。賴瑞隆也展現把「市民擺在C位」的精神，沿途輪番舉起「想你了鴨」、「我是你的隆捲風」等創意手板，向市民趣味告白，更以知名金句「把票投給想要的生活，你就贏了」，傳遞選舉真正的主角並非政治人物，而是每一位對未來懷抱期待的高雄人，讓傳統車掃化身充滿歡笑、創意與希望的街頭嘉年華。競總表示，選戰的長跑即將抵達終點，但高雄邁向下一個黃金十年的接力賽，才正要開始！今天傍晚車隊更將深入前鎮、小港，明（20）日下午三時也將前往岡山、燕巢、田寮、阿蓮，傍晚七時再從三民出發，以最謙卑的態度向鄉親懇託11月28日踴躍投票，市長支持5號賴瑞隆、議員支持民進黨的候選人，讓高雄繼續向前，攜手開創下一個黃金十年。