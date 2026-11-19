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▲2026APEC峰會的台灣代表施振榮在大合照前，再度與東道主、中國國家主席習近平握手致意。（圖／外交部提供畫面）

亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議19日在中國深圳登場，台灣領袖代表、宏碁集團創辦人施振榮短短兩天內，兩度與東道主中國國家主席習近平握手，還在大合照前後與美國總統川普、俄羅斯總統普丁握手寒暄，留下罕見的同框畫面。施振榮預計今（19）日晚間返抵台灣，為這趟深圳之行畫下句點。施振榮與習近平的第一次握手，出現在18日晚間的領袖歡迎晚宴。施振榮與夫人葉紫華入場時，習近平與夫人彭麗媛主動伸手與兩人握手致意。19日上午經濟領袖會議登場，各國領袖依序入場與習近平握手，施振榮排在第二位，緊接在香港特首李家超之後、日本首相高市早苗之前，兩人再度握手。更受矚目的是大合照時的互動。施振榮在合照前後，依序與加拿大總理卡尼（Mark Carney）、美國總統川普、俄羅斯總統普丁等5國領袖握手。據現場畫面，施振榮與川普之間雖然隔著三名與會者，但兩人眼神交會後仍主動趨前伸手，互動相當熱絡。當時習近平正好從兩人面前經過，川普隨後還伸手拍了一下習近平的背部，畫面相當有趣。不過，台灣這次的待遇仍偏向邊緣。施振榮在大合照中，與前一晚相同，被排在後排最左側的角落；18日晚宴時，台灣代表團也被安排在全場38桌中最後一排的第27桌。19日的會議座位則是以英文字母排序，施振榮坐在泰國與新加坡領袖中間。儘管座位不佳，施振榮的「場邊外交」卻相當積極。據台灣代表團透露，截至18日晚宴結束，施振榮已與13個會員經濟體的領袖自然交流，相當於與過半數成員互動。晚宴期間，台灣代表團成員也主動上前與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）攀談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更主動走到台灣代表團桌邊互動。那麼，施振榮這趟深圳行，對台灣到底有什麼幫助？出發前，總統賴清德交付他三項任務：讓台灣的聲音被世界聽見、推動全球科技合作並打造韌性可靠的AI供應鏈，以及讓台灣持續成為亞太區域穩健、值得信賴的力量。施振榮也表示，AI是今年APEC的重點議題，也是台灣的優勢領域，他會積極與各國領袖交流，彰顯台灣是不可或缺的夥伴。分析指出，APEC是對話平台，不會簽署具約束力的貿易協定，因此這趟行程不會帶回立即可見的訂單或協議。但在中國主辦的場合中，台灣能夠順利出席、與各國領袖平起平坐地互動，本身就是守住國際地位的宣示。總統府先前也強調，台灣依據1991年簽署的入會備忘錄，在平等基礎上參與APEC，與所謂「一中原則」無關。此外，與美國高層及各國領袖的場邊接觸，也是平時難得的外交機會，有助台灣維繫國際關係、推銷半導體與AI實力。台灣代表團表示，這次中方的接待規格雖然不完全令人滿意，但可以接受。待會議結束後，代表團將全面檢視中方給予的待遇規格及各方發言，評估相關安排對兩岸關係釋出的訊號。