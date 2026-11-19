每次買UNIQLO都怕買貴當冤大頭？有民眾在Threads抱怨花1,290元入手觀望許久的外套，沒幾天門口竟掛出「衝擊價格」砍到990元，直呼充滿背叛感，釣出一票苦主共鳴。對此有店員現身揭密每週特價規律，鎖定「這2天」入手最便宜！
🟡剛買外套秒降300元，一票苦主共鳴嘆被背叛
一名消費者在社群平台 Threads 發文無奈表示，每次在 UNIQLO 消費完，過沒多久總能感受到滿滿的「背叛感」。原 PO 透露，雙十一才剛花 1,290 元買下觀望許久的外套，幾天後經過門市竟見門口掛出「衝擊價格」，同款直接砍到 990 元，讓他直呼「真的要這樣搞人心態嗎，而且不只一次」，發文求助該如何破解。
貼文曝光釣出大批苦主分享慘痛經歷，「買過 1,290 元穿三次，現在變 399 元」、「買過 4,990 元外套，拆完吊牌隔天變 2,990 元」、「聯名款買原價 2,190 元，不到一個半月吊牌還沒剪就變 990 元」；也有人自嘲「以為抄底了結果還有更底」、「再買一件攤平成本」。
🟡店員現身揭密內部折扣，鎖定這兩天買最便宜
針對眾人買貴困擾，一名 UNIQLO 店員在留言區公開內部折扣週期，提醒消費者鎖定「每週二」與「每週五」兩大時間點，就能大幅降低買貴機率：
每週五更新「限定商品」：為期一週的期間限定優惠（週五起至下週四止），時間一到就會恢復原價。
每週二更新「新價格商品」：屬於永久性調降（俗稱售變），代表進入出清階段，未來價格只會更低、不會再漲回原價，但熱門尺碼也最容易斷貨。
店員建議，UNIQLO 官方 App 與實體門市價格完全同步，平時可先將喜歡的商品加入收藏，固定在每週二、五打開 App 檢視價格再決定是否出手。
🟡買貴還有救嗎？內行加碼公開三大撿便宜神招
除了掌握每週二、五的降價節奏，資深買家也補充三大省錢技巧：
1. 善用 30 天退貨規則：若未剪吊牌、未穿過且保留完整發票，30 天內遇到降價且門市仍有同款庫存，可重買一件再用舊發票辦理退貨。
2. 善用歷史比價工具：透過第三方比價網站（如 UQ 搜尋）查詢過往降價曲線；《NOWNEWS》記者實際採買時，每逢想入手單價較高的羽絨外套，或趁換季幫全家一次添購衣物前，也都會先上「UQ 搜尋」比對歷年價格走勢，精準判斷當下是否已達「入手甜區」，避免剛結帳就遇上大降價。
3. 衡量斷碼風險：熱門尺寸往往等不到最低價就售罄，建議依自身尺碼搶手程度決定早買早享受或等折扣。
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一名消費者在社群平台 Threads 發文無奈表示，每次在 UNIQLO 消費完，過沒多久總能感受到滿滿的「背叛感」。原 PO 透露，雙十一才剛花 1,290 元買下觀望許久的外套，幾天後經過門市竟見門口掛出「衝擊價格」，同款直接砍到 990 元，讓他直呼「真的要這樣搞人心態嗎，而且不只一次」，發文求助該如何破解。
貼文曝光釣出大批苦主分享慘痛經歷，「買過 1,290 元穿三次，現在變 399 元」、「買過 4,990 元外套，拆完吊牌隔天變 2,990 元」、「聯名款買原價 2,190 元，不到一個半月吊牌還沒剪就變 990 元」；也有人自嘲「以為抄底了結果還有更底」、「再買一件攤平成本」。
針對眾人買貴困擾，一名 UNIQLO 店員在留言區公開內部折扣週期，提醒消費者鎖定「每週二」與「每週五」兩大時間點，就能大幅降低買貴機率：
每週五更新「限定商品」：為期一週的期間限定優惠（週五起至下週四止），時間一到就會恢復原價。
每週二更新「新價格商品」：屬於永久性調降（俗稱售變），代表進入出清階段，未來價格只會更低、不會再漲回原價，但熱門尺碼也最容易斷貨。
店員建議，UNIQLO 官方 App 與實體門市價格完全同步，平時可先將喜歡的商品加入收藏，固定在每週二、五打開 App 檢視價格再決定是否出手。
除了掌握每週二、五的降價節奏，資深買家也補充三大省錢技巧：
1. 善用 30 天退貨規則：若未剪吊牌、未穿過且保留完整發票，30 天內遇到降價且門市仍有同款庫存，可重買一件再用舊發票辦理退貨。
2. 善用歷史比價工具：透過第三方比價網站（如 UQ 搜尋）查詢過往降價曲線；《NOWNEWS》記者實際採買時，每逢想入手單價較高的羽絨外套，或趁換季幫全家一次添購衣物前，也都會先上「UQ 搜尋」比對歷年價格走勢，精準判斷當下是否已達「入手甜區」，避免剛結帳就遇上大降價。
3. 衡量斷碼風險：熱門尺寸往往等不到最低價就售罄，建議依自身尺碼搶手程度決定早買早享受或等折扣。