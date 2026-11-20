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▲《GTA 6》上市，全新劇情及開放世界，令全球玩家為之瘋狂。（圖／《GTA 6》官網）

逃亡路線不同觸發分歧劇情 跳河游泳成功甩警仍被抓

▲《GTA》系列一項以開放式、多角度劇情為主軸，也是玩家遊玩相當期待的一點。（圖／《GTA 6》）

開車、開船都能甩開警方追捕 逃亡途中還藏意外演出

Rockstar Games 旗下年度大作《GTA 6》日正式上市，沒想到遊戲開頭就藏有不少細節，女主角露西亞在搶劫後遭警方追捕，玩家能透過不同方式逃亡，包含跳河游泳、開船逃走等方式都能暫時脫離追捕，成功甩開警察，並觸發額外劇情。《GTA 6》故事開場先從露西亞身處監獄的畫面切入，再透過回憶交代她入獄的原因，當時露西亞因為經濟困境，決定搶劫一間貸款商店，沒想到行動很快引來警方追捕，玩家也隨即進入逃亡環節，必須設法擺脫警察，逃亡過程中，系統也會順便進行操作教學。不過，這段逃亡並非只有單一結局，玩家選擇的逃跑方式，將影響後續劇情演出，若逃亡途中遭警方逮捕，遊戲就會直接進入相關劇情；但如果成功甩開警察，則能繼續探索不同的發展，讓原本看似單純的開場任務多了不少變化。有玩家分享，搶劫後不一定得沿著指定路線逃跑，甚至可以直接朝河流方向奔跑，看到水域後跳下去游泳，藉此成功甩開警方，但是，後續劇情會接著要求露西亞返回咖啡廳，玩家最後只能折返，並再次遇上警方遭到逮捕，讓人意外發現開頭竟藏有另一段劇情。除了跳河游泳，也有玩家嘗試開車、開船、騎水上摩托車等方式逃亡，甚至有人直接跑到遊艇區成功甩開警察，卻同樣得回去咖啡廳找「沒帶走的東西」，最後還是難逃被捕命運，玩家分享「只要能逃脫可以無限延續直至被逮捕，因為去咖啡廳就會被抓，不去就可以繼續逃」、「我是開船走了，然後要回去找東西」、「我狂奔去遊艇區就跑掉了，原來回去餐廳會被抓喔」。另外，逃亡過程中也可能出現其他意外狀況，像是遭警方電暈後，露西亞會被送上救護車，後續依然有不同劇情演出。雖然這段開場最後仍會導向露西亞被捕的結果，但從逃跑路線、脫離追捕到意外事件，Rockstar Games 顯然在短短一段序章中安排了不少不同細節，也讓玩家能透過自己的選擇體驗不一樣的過程。