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備受全球矚目的美中俄三方會談目前仍在進行中，美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同坐一桌討論大國政治與責任，與此同時，場外傳出採訪插曲。根據《CNN》報導，一份在記者圈流傳的通報指出，一名美國彭博社（Bloomberg）記者因稍早在川普與習近平的雙邊會晤期間，高聲提問輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳「是否對美國不忠？」該記者隨即遭中國官方封殺，禁止採訪隨後登場的美中俄三方會談。《CNN》報導指出，據了解，該名記者當時在會場內直接用喊的提問，「川普總統，黃仁勳是否對美國不忠？（President Trump, has Jensen Huang been disloyal to the United States？）」此舉引發中方強烈不滿並祭出採訪禁令。事發後白宮雖曾出面交涉，極力爭取讓該名記者能獲准進入美中俄三方會談進行採訪，但中國官員拒絕讓步，不肯退讓。針對封殺記者一事，中國官方事後向在場媒體解釋，在公開場合「大聲喊叫提問」被認為是相當無禮的行為。此次事件也再度突顯在高度敏感的國際領袖峰會期間，美中雙方在新聞採訪規範與媒體自由文化上的巨大落差。