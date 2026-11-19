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王仁甫與季芹的女兒樂樂今（19）日迎來20歲生日，在IG曬出一系列慶生美照，穿著桃粉色細肩帶長洋裝，對著鏡頭露出甜美笑容，承襲爸媽優點的亮眼外型格外吸睛。季芹看了也忍不住轉發，除了祝福女兒生日快樂，更驕傲自誇：「壽星美成這樣，媽媽也太會生了！」照片中，樂樂將長髮自然披在肩上，身穿桃粉色長洋裝，細肩帶搭配V領剪裁，層層荷葉邊則增添浪漫感，再以項鍊、耳環點綴造型。她一手輕靠吧台，笑著看向鏡頭，另一張則低頭撥弄頭髮，舉手投足展現自然大方的一面。從小偶爾跟著爸媽出現在鏡頭前的樂樂，如今已長成亭亭玉立的少女。她的眉眼與笑容都能看出父母的影子，既有王仁甫的輪廓，也帶著季芹的甜美氣質，這組生日照片更展現出不同於童年時期的成熟模樣。看見女兒分享美照，季芹隨即轉發到IG限時動態，寫下：「祝我寶貝生日快樂，壽星美成這樣，媽媽也太會生了。」字句間滿是對女兒的疼愛，也不忘幽默稱讚自己的好基因，母女互動十分可愛。樂樂除了會打扮，也曾趁假期在台灣的手搖飲店打工，體驗不同的生活；當時弟弟耶耶還特地到店裡探班，姊弟倆的好感情也成為一家人的溫馨日常。王仁甫與季芹育有女兒樂樂、兒子耶耶，一雙兒女不僅外型出眾，學業表現也相當亮眼。樂樂從加拿大高中畢業後，因優異成績獲得獎學金，目前就讀澳洲雪梨大學；18歲的耶耶今年自加拿大哥倫比亞國際學院畢業，也收到多倫多大學、麥馬斯特大學、蒙納許大學及雪梨大學等校錄取通知。夫妻倆過去分享，從未要求孩子一定要當學霸，更重視陪伴他們探索興趣、找到真正喜歡的方向。