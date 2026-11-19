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證券交易所統計，10月全體證券商稅後純益為75.2億元，較9月減少112.61億元，月減59.96%；不過，今年前10月累計稅後純益仍達2,087.74億元，較去年同期增加1,210.89億元，年增138.1%，累計獲利持續站上2,000億元大關。從單月業務表現來看，10月大盤總成交值約18.488兆元，較9月增加4.9%，帶動證券商經紀手續費收入增加7.08億元，月增3.32%。顯示儘管市場行情波動，成交值增加仍為券商經紀業務帶來一定支撐，但自營及承銷業務表現轉弱，成為10月獲利縮水的重要因素。證交所指出，10月自營部位證券評價損失較多，使自營業務由9月淨利轉為淨損，較上月衰退86.38億元，減幅207.25%；承銷業務也由9月淨利轉為淨損，較上月減少51.32億元，減幅159.18%。根據今年前10月統計，券商整體獲利仍維持強勁成長，主要業務表現也都較去年同期增加。經紀業務方面，受惠大盤總成交值增加，前10月證券商經紀手續費收入較去年同期成長1,266.97億元，年增114.75%，反映市場交易熱度對券商手續費收入的挹注。自營業務方面，由於前10月出售證券利益較多，累計自營業務淨利較去年同期增加425.68億元，年增188.27%；承銷業務淨利則增加95.63億元，年增130.2%。整體而言，證券商前10月稅後純益達2,087.74億元，年增138.1%，即使10月單月獲利受到自營及承銷業務轉虧影響，累計表現仍較去年同期大幅成長。