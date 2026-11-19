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▲日月光投控旗下台灣福雷電子公司舉行J坵塊新廠動土儀式，祈求新建工程動土順利。(圖／記者黃守作攝，2026.11.19)

▲日月光執行長吳田玉致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.11.19)

▲高雄市市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.11.19)

▲日月光投控旗下台灣福雷電子公司舉行J坵塊新廠動土儀式，有產官代表，以及日月光高雄廠一級主管共同出席見證。(圖／記者黃守作攝，2026.11.19)

日月光投控旗下台灣福雷電子公司於今(19)日，在高雄市仁武區仁武產業園區，舉行J坵塊新廠動土儀式，投資新台幣2489億元，擴大高階半導體測試聚落，期布局人工智慧(AI)世代，掌握AI世代帶來的成長契機。日月光投控旗下台灣福雷電子公司仁武產業園區J坵塊新廠動土儀式，是由日月光執行長吳田玉主持，高雄市市長陳其邁、經濟部產業園區管理局局長楊志清、高雄市議會議長康裕成等產官代表，以及日月光高雄廠一級主管共同出席見證。日月光執行長吳田玉表示，人工智慧(AI)正帶動全球半導體產業邁入新一波成長階段，人工智慧(AI)新浪潮才剛開始，從運算、資料中心到各類智慧應用，對高效能晶片及高階測試的需求仍將持續增加，而日月光投控繼仁武K坵塊建廠計畫推進後，台灣福雷電子繼K坵塊投入新台幣1174.5億元推動建廠後，再於J坵塊投入新台幣2489億元，兩基地將接續建置，聚焦先進測試與智慧自動化，提升高效能晶片測試效率、產能彈性與服務能力，逐步建立具規模的高階測試基地，預計於2028至2029年分期完成建置，未來K、J兩基地預計合計創造年營收約新台幣1173億元及3300個就業機會，以擴大仁武高階半導體測試服務產業園區之規模。吳田玉說，我國擁有完整且高度協作的半導體供應鏈，是掌握這波成長的重要優勢，日月光持續投資高雄，正是希望從產能、技術與人才多面向提前準備，把握下一階段市場機會，並強化我國在全球半導體產業鏈中的關鍵地位。吳田玉並表示，從K坵塊快速擴充到J坵塊，仁武將成為日月光測試業務規模最大、自動化程度最高，且人均產值最高的測試園區，該園區不僅要擴充高階測試量能，更希望透過大型投資帶動設備、精密零組件及工程服務等夥伴共同成長，形成以大帶小的群聚效益，讓企業投資轉化為地方經濟、人才培育與技術升級的長期動能。高雄市市長陳其邁指出，感謝日月光長期深耕高雄、持續擴大投資，與高雄共同成長，過去6年，高雄積極推動產業轉型，日月光也持續以實際投資支持高雄發展，從楠梓、路竹、大社到仁武，不斷擴充先進封裝與高階測試量能，為地方創造產值與就業機會，此次仁武J坵塊再度啟動新一階段投資，不僅展現日月光對高雄的長期承諾，也將進一步帶動上下游供應鏈與人才匯聚，高雄市政府將持續與產業攜手合作，完善投資環境與基礎建設，讓企業在高雄安心投資、持續成長。高雄市議會議長康裕成說，高雄產業轉型持續加速，半導體與高科技投資陸續落地，為城市帶來新的發展機會，也創造更多專業職缺，日月光長期扎根高雄，此次擴大仁武投資，將有助帶動上下游產業發展，吸引更多專業人才與青年在高雄就業、生活與發展，市議會也將支持有助於產業升級、人才留任及地方發展的建設，與各界共同為高雄累積下一階段的成長能量。