皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」實體活動將於11月21日至11月22日在日本神戶登場，11月27日至11月29日還將舉辦全球線上挑戰賽，台灣玩家免出國就能跨海共襄盛舉，《NOWNEWS》也透過本文整理皮克敏神戶活動的獎勵、攻略等相關資訊。
《Pikmin Bloom》官方說明，本次「Pikmin Bloom Journey 2026：神戶各地挑戰」屬於付費活動，玩家只要在遊戲內商店等官方管道購票，活動期間人在台灣照樣可以遊玩，票價為新台幣330元。完成「行走7000步」任務，就能取得活動限定徽章；另外完成「種植3000朵藍色繡球花」任務，還能獲得金色花苗，培育後將遇見本次活動主打的「藍色玫瑰花結」飾品皮克敏。
台灣玩家330元免出國參戰 完成任務領藍玫瑰花結皮克敏
針對無法親訪日本的粉絲，《Pikmin Bloom》規劃全球同步的線上挑戰活動，台灣玩家能以新台幣330元購買入場券。購票玩家只要在活動期間達成行走7000步任務，就能獲得專屬紀念徽章；完成種植3000朵藍色繡球花目標，更可直接取得限定藍色玫瑰花結飾品皮克敏的金色花苗。
除了步數與種花挑戰，線上持票玩家還能跨國遠端挑戰神戶當地的節慶蘑菇，獲取限定明信片，這項挑戰完全不限制參戰人數，即使隊伍已超過5人，玩家每日仍享有3次免費參戰額度。只要在期限內成功擊敗節慶蘑菇，便保證能開出11月活動專屬的神秘箱與季節精華。
飛日本玩皮克敏限定活動 特殊景點明信片每處送2張
親赴日本參與實體活動的玩家，票價為2900日圓，需於11月21日或11月22日擇1報名體驗，出發時玩家將獲贈金色花苗，能培育專屬藍色皮克敏同行，並有機會入手神戶特色飾品皮克敏、紅色照片鈕扣徽章金色花苗，以及金色禮物貼紙飾品皮克敏。
本次《Pikmin Bloom》實體活動還大幅升級遊玩福利，玩家在活動期間造訪指定特殊地點，每個景點皆可領取2張限定明信片。官方更同步開啟花苗成長速度加倍、探測器道具增量，以及巨型花朵花瓣需求減半等加成效果；若當天未能走完所有景點，活動結束後也能透過特別任務補齊所有珍藏明信片。
《Pikmin Bloom》提醒，購票玩家自11月16日起，即可在遊戲內搶先領取限定Mii服裝「神戶限定氣球」，直接存入背包道具箱，持有實體票券者更享有專屬權益，能在11月22日結束前製作Mii與皮克敏的合照紀念明信片。
🟡皮克敏「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」活動資訊
■實體活動時間：2026年11月21日（六）或11月22日（日）
■售票時間：即日起至11月21日15:59（日本時間）
■線上活動時間：2026年11月27日09:00至2026年11月29日23:59（當地時間）
■線上票券售票時間：即日起至11月29日21:59（日本時間）
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針對無法親訪日本的粉絲，《Pikmin Bloom》規劃全球同步的線上挑戰活動，台灣玩家能以新台幣330元購買入場券。購票玩家只要在活動期間達成行走7000步任務，就能獲得專屬紀念徽章；完成種植3000朵藍色繡球花目標，更可直接取得限定藍色玫瑰花結飾品皮克敏的金色花苗。
除了步數與種花挑戰，線上持票玩家還能跨國遠端挑戰神戶當地的節慶蘑菇，獲取限定明信片，這項挑戰完全不限制參戰人數，即使隊伍已超過5人，玩家每日仍享有3次免費參戰額度。只要在期限內成功擊敗節慶蘑菇，便保證能開出11月活動專屬的神秘箱與季節精華。
親赴日本參與實體活動的玩家，票價為2900日圓，需於11月21日或11月22日擇1報名體驗，出發時玩家將獲贈金色花苗，能培育專屬藍色皮克敏同行，並有機會入手神戶特色飾品皮克敏、紅色照片鈕扣徽章金色花苗，以及金色禮物貼紙飾品皮克敏。
本次《Pikmin Bloom》實體活動還大幅升級遊玩福利，玩家在活動期間造訪指定特殊地點，每個景點皆可領取2張限定明信片。官方更同步開啟花苗成長速度加倍、探測器道具增量，以及巨型花朵花瓣需求減半等加成效果；若當天未能走完所有景點，活動結束後也能透過特別任務補齊所有珍藏明信片。
《Pikmin Bloom》提醒，購票玩家自11月16日起，即可在遊戲內搶先領取限定Mii服裝「神戶限定氣球」，直接存入背包道具箱，持有實體票券者更享有專屬權益，能在11月22日結束前製作Mii與皮克敏的合照紀念明信片。
🟡皮克敏「Pikmin Bloom Journey 2026 in 神戶」活動資訊
■實體活動時間：2026年11月21日（六）或11月22日（日）
■售票時間：即日起至11月21日15:59（日本時間）
■線上活動時間：2026年11月27日09:00至2026年11月29日23:59（當地時間）
■線上票券售票時間：即日起至11月29日21:59（日本時間）