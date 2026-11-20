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資深藝人胡瓜不只事業有成，投資眼光也是非常到位，他透露自己約40年、在信義路五段，買下了101對面的大樓，如今該社區有望都更。胡瓜昨（19）日出席記者會時，透露自己當年用每坪約14萬元的價格買入了預售屋，甚至買了2戶，如今周遭的房價早就突破單坪數百萬，暴漲了28倍。胡瓜透露，自己在民國73年就買下了該社區預售屋，直到民國79年才正式交屋，當時每坪房價約落在14萬左右，停車位只要30萬元，但因為當時手上現金有限，他還跟老闆借了20萬當頭期款。而當時購屋程序最後，胡瓜想著要讓媽媽也一起住，因此一起買了2戶跟車位，總花費約700萬至800萬元，但當時台北101根本還沒蓋，信義區也不是台灣的商業重鎮，想不到多年過去，信義區周遭的房價已經來到了單坪250萬至400萬元。至於未來如何處理這兩戶房產，胡瓜透露將留給女兒小禎與兒子胡釋安，算是給孩子們的一份交代。不過胡瓜提到，房子都更並沒有那麼簡單，「地主很多，有些人拿來出租，這些都是阻力。」但是房子上年紀了就是需要更新，這是給未來一輩的保障，因此他本人是希望可以儘速都更的。