韓國天團BTS（防彈少年團）19日、21日及22日一連3場在高雄世運主場館開唱，大批粉絲ARMY（阿米）湧入高雄朝聖。不過，主辦單位明確規定，任何尺寸的行李箱都禁止帶進場，超過37×25×11.5公分的包包也不能入場，場館更不提供寄物服務。除了高鐵、捷運站的置物櫃，其實全家便利商店也有「寄物+」服務，常溫寄放1天只要20元，還能回原門市領取，一次了解如何使用。
BTS高雄演唱會行李放哪裡？5大車站有寄物櫃
根據主辦單位Live Nation Taiwan公布的入場規範，世運主場館不提供寄物服務，建議粉絲先將行李寄放在高鐵、台鐵或高雄捷運站。官方整理5處可使用的寄物地點，包括高鐵左營站、台鐵新左營站，以及捷運左營站、世運站、油廠國小站。
其中，高鐵左營站設有75格寄物櫃，捷運左營站有138格，距離會場最近的捷運世運站只有22格，油廠國小站也有22格。由於演唱會期間人潮眾多，寄物櫃數量有限，建議外縣市粉絲抵達高雄後，就先在左營站寄放行李，避免拖著行李箱到會場才發現無處可放。
全家「寄物+」只要20元！寄放1天還能隨時取回
如果車站置物櫃已經客滿，粉絲也可以考慮全家便利商店的「寄物+」服務，只要在原門市寄放，就能在指定期限內回到同一家店取回。根據全家官網，常溫寄放1天優惠價20元、3天30元；若有冷藏、冷凍需求，寄放1天30元、3天40元。寄放期間可依門市營業時間取回，若是24小時營業的門市，深夜演唱會散場後也較方便領取，實際是否受理仍建議先向門市確認。
全家「寄物+」怎麼用？FamiPort操作步驟一次看
不需要另外下載寄物App，直接到有提供服務的全家門市，透過FamiPort機台操作即可。
1.前往全家FamiPort機台，選擇「服務寄件」、「店到店」、「寄物+」。
2.輸入寄物人、取件人資料，選擇寄放天數與相關資訊。
3.列印寄物單據，將完成包裝的物品交給櫃檯店員，並支付寄放費用。
4.在寄放期限內回原門市，依規定提供取件資訊或出示全家APP取貨條碼，即可領取物品。
要注意的是，「寄物+」採取原店寄取，無法在其他全家門市領取，寄放完成後也無法更換包裹內容。
雖然全家「寄物+」相當方便，但並不是任何行李都能寄放。依照官方規定，常溫寄物長、寬、高合計不得超過120公分，最長單邊不得超過50公分，重量上限為10公斤，一般背包、手提袋等小型行李，只要符合規範並妥善密封或上鎖，就可以使用。
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根據主辦單位Live Nation Taiwan公布的入場規範，世運主場館不提供寄物服務，建議粉絲先將行李寄放在高鐵、台鐵或高雄捷運站。官方整理5處可使用的寄物地點，包括高鐵左營站、台鐵新左營站，以及捷運左營站、世運站、油廠國小站。
其中，高鐵左營站設有75格寄物櫃，捷運左營站有138格，距離會場最近的捷運世運站只有22格，油廠國小站也有22格。由於演唱會期間人潮眾多，寄物櫃數量有限，建議外縣市粉絲抵達高雄後，就先在左營站寄放行李，避免拖著行李箱到會場才發現無處可放。
如果車站置物櫃已經客滿，粉絲也可以考慮全家便利商店的「寄物+」服務，只要在原門市寄放，就能在指定期限內回到同一家店取回。根據全家官網，常溫寄放1天優惠價20元、3天30元；若有冷藏、冷凍需求，寄放1天30元、3天40元。寄放期間可依門市營業時間取回，若是24小時營業的門市，深夜演唱會散場後也較方便領取，實際是否受理仍建議先向門市確認。
全家「寄物+」怎麼用？FamiPort操作步驟一次看
不需要另外下載寄物App，直接到有提供服務的全家門市，透過FamiPort機台操作即可。
1.前往全家FamiPort機台，選擇「服務寄件」、「店到店」、「寄物+」。
2.輸入寄物人、取件人資料，選擇寄放天數與相關資訊。
3.列印寄物單據，將完成包裝的物品交給櫃檯店員，並支付寄放費用。
4.在寄放期限內回原門市，依規定提供取件資訊或出示全家APP取貨條碼，即可領取物品。
要注意的是，「寄物+」採取原店寄取，無法在其他全家門市領取，寄放完成後也無法更換包裹內容。
雖然全家「寄物+」相當方便，但並不是任何行李都能寄放。依照官方規定，常溫寄物長、寬、高合計不得超過120公分，最長單邊不得超過50公分，重量上限為10公斤，一般背包、手提袋等小型行李，只要符合規範並妥善密封或上鎖，就可以使用。