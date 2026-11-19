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高雄市長候選人賴瑞隆今（19）日合體屏東縣長周春米、澎湖縣長候選人吳淑瑾，於高雄競選總部舉辦「一趟家鄉WAY・顧好家鄉味」聯合記者會。三人體驗辦桌，結合各自區域的特色食材，擺出澎湃的南部料理，展現高屏澎團結合作的好感情，更共同向全台南部遊子發出返鄉動員令，呼籲在外求學、工作的鄉親，11月28日一定要買好車票或機票、透過各種方式返鄉投票，用手中一票決定家鄉未來。記者會現場香氣四溢，三人穿上圍裙，在高雄內門辦桌第三代總舖師的指導下大展身手。周春米準備屏東黑珍珠蓮霧、吳淑瑾調製五味醬汁，賴瑞隆則負責汆燙高雄野蓮，搭配澎湖土魠魚，共同完成「酥炸五味土魠魚」。隨後各自端出各具特色的家鄉料理，象徵三地攜手合作更加精彩，也透過最熟悉的家鄉味，喚起遊子心中對故鄉的思念。賴瑞隆表示，傳統辦桌最珍貴的精神，就是厝邊頭尾作伙「湊腳手」，大家分工合作，才能完成一桌好菜。高屏澎也是如此。這場選舉不只是選出未來四年的地方首長，更攸關南台灣下一個十年的發展方向，需要每一位鄉親共同參與，「顧好家鄉味，更要顧好家鄉的未來！」周春米表示，屏東正處於發展的關鍵時刻，各項重大建設持續推進，更需要穩健向前。賴清德總統積極推動「均衡台灣」，讓南台灣擁有更多發展機會，呼籲在全台各地求學、打拚的屏東孩子，一定要在11月28日返鄉投票，用手中一票顧好屏東，讓家鄉的進步不中斷。吳淑瑾表示，高屏澎三地候選人合體，具有重大意義，因為高屏澎本來就是一家人，彼此緊密相連、共同打拚。她向全台澎湖遊子喊話，「家鄉需要你！」呼籲大家11月28日一定要返鄉，投下關鍵的一票，共同寫下澎湖歷史的新篇章；也邀請設籍高雄、屏東的澎湖鄉親，支持賴瑞隆與周春米，讓三地攜手向前、共同迎向勝利。賴瑞隆更以料理妙喻，土魠魚隨著季節洄游南下，就像在外打拚的南部囝仔，無論走得多遠，心中始終有一條回家的路。他強調，高屏澎未來要持續「強強強」聯手，創造更多產業與就業機會，讓年輕人不僅能勇敢出外闖蕩，更能回到故鄉落地生根。也呼籲南部遊子相揪親朋好友催票、拉票、固票，以行動守護家鄉。最後，三人與立委許智傑、市議員何權峰、邱俊憲、李雅慧等人共同向全台南部遊子發出動員令，呼籲11月28日不只要回家吃一口熟悉的家鄉味，更要用手中一票，為家鄉未來「湊腳手」！讓高雄、屏東、澎湖團結共好，攜手開創下一個黃金十年。