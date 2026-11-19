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網紅蕾菈去年9月宣布跟第二任老公湯宇結束3年婚姻，離婚一年後，她近日突然在社群公開一系列超火辣婚紗照，讓許多網友好奇「該不會又要結婚了？」不過這次穿上婚紗並非新戀情，而是朋友為她準備的生日驚喜，讓她嫁給友情，直呼實在太感動。蕾菈日前在IG公開多張婚紗照，可以看見她穿上了白色蕾絲薄紗禮服，深V剪裁還帶些透膚，性感又顯身材的服裝超吸人眼球，不過這也讓許多網友開始好奇，「是要再婚了嗎？」不過其實這場派對跟愛情完全沒關係，是好朋友幫蕾菈準備的生日禮物，甚至從去年就已經埋下伏筆。她透露，好姐妹Tina去年曾送自己一枚戒指，並且浪漫許下「要她以後嫁給友情」願望，沒想到朋友真的趁著她30歲生日，替她籌備了一場單身派對，滿滿儀式感成就了她人生中最重要的一天。網紅蕾菈有過兩段婚姻，2022年與第二任丈夫DJ湯宇結婚，育有一子，不過在2025年9月宣布離婚，結束3年婚姻。離婚後，她曾被爆出跟「瘋男」成員晨灰關係不平凡，但本人澄清雙方只是好友。