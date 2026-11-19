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▲ 三場高強度車掃，沿途吸引大批支持者集結替柯志恩加油，「機車貪食蛇」車隊也有越來越多人加入，場面相當熱鬧。（圖／翻攝畫面）

▲民眾將國民飲料品牌的利樂包紅茶，精心排列成柯志恩的選舉號次「③」；甚至有媽媽騎車載著孩子，高舉「3出奇蹟」手板一路相挺，展現基層民眾對柯志恩勝選的期待。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩展現驚人拚勁，自11月17日晚間6點起展開鹽埕、鼓山大車掃後，緊接著於18日下午3點深入林園、大寮掃街，晚間6點再從國民黨高雄市黨部出發，進行前金、新興、苓雅大車掃。短短24小時內連續進行三場高強度車掃，沿途吸引大批支持者集結替柯志恩加油，「機車貪食蛇」車隊也有越來越多人加入，場面相當熱鬧。在18日下午的林園、大寮車掃行程中，儘管正值平日上班時段，沿線仍湧現許多支持柯志恩的熱情民眾。有不少在家中的長輩聽到車隊廣播聲，特地走到家門口向柯志恩比讚加油；更有便當店店員姊妹一聽到車隊經過，立刻衝出店外熱情揮手致意。掃街過程也出現許多創意應援，有支持者送上象徵「凍蒜」與「好彩頭」的大蒜及菜頭，還有民眾將國民飲料品牌的利樂包紅茶，精心排列成柯志恩的選舉號次「③」；甚至有媽媽騎車載著孩子，高舉「3出奇蹟」手板一路相挺，展現基層民眾對柯志恩勝選的期待。隨著柯志恩進行三場大規模掃街，機車「貪食蛇車隊」也越來越壯觀。支持者們在機車上繫上飄帶、國旗及柯志恩應援旗幟，每當車隊停等紅燈，就有人向戰車上的柯志恩高喊「凍蒜」，柯志恩也頻頻比出愛心熱情回應；當綠燈亮起、車隊發動，一整群機車貪食蛇車隊同步跟隨，聲勢相當浩大。一名從18日下午就前往林園、大寮跟車，晚間又一路回到市區參與前金、新興、苓雅車掃的支持者表示，雖然連續騎了5、6個小時的車，但看到這麼多人加入替柯志恩加油，覺得一點也不累，他說：「好像看到2018年『韓流』貪食蛇車隊的盛況！」也期盼最後這幾天有更多人站出來，用實際行動展現柯志恩的支持者一直都在、渴望翻轉高雄的心聲。另一名四年前也曾跟隨車隊的女性支持者則觀察到，今年加入車隊掃街的人數是當年的好幾倍，沿途熱情回應的市民明顯增加，這股凝聚力讓大家對柯志恩的選情更加充滿信心。另外晚間的市區車掃同樣熱度破表，不僅有市民在住家陽台、頂樓揮手，也有民眾高舉「柯市長凍蒜」布條、揮舞國旗替柯志恩加油；許多公園散步的民眾看到柯志恩車隊經過，也聚集起來向柯志恩揮手打氣，更有餐廳老闆在車隊經過時揮舞大旗幫柯志恩加油。許多店家、顧客及路過民眾更趁著車隊停等紅燈的短短幾秒鐘，熱情上前與柯志恩握手，並紛紛比出「OK」手勢，成為柯志恩與高雄市民之間最直接且充滿默契的應援信號。