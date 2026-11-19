今（19）日是世界廁所日，LINE推出限時免費表情貼「小傢伙世界廁所日」，「表情貼小傢伙」因外型圓潤，模樣酷似台灣小吃地瓜球，加上生動逗趣的表情，一直受到用戶喜愛。現在只要加入「LINE貼圖最前線」官方帳號，在聊天室輸入「世界廁所日」5個字，或是直接點入連結，就能取得並下載。這組貼圖共有10款，可免費使用180天，下載期限至今年12月18日止。
世界廁所日限定貼圖登場 10款小傢伙免費用180天
配合11月19日世界廁所日，LINE官方帳號「貼圖最前線」推出限定免費表情貼「小傢伙世界廁所日」，角色延續原本討喜的造型，表情則多了幾分吐槽與揶揄感，也讓不少人聯想到卡娜赫拉角色及番薯寶寶的可愛風格。
這次免費貼圖共推出10款，當中除了小傢伙蹲馬桶的款式，還有2款彩虹便便可用，完成下載後可使用180天，無須另外付費。想領取的民眾，記得把握12月18日前的活動期限。
輸入「世界廁所日」就能領 下載步驟一次看
領取方式相當簡單，民眾可透過手機開啟LINE，加入「LINE貼圖最前線」官方帳號並進入聊天室，再輸入「世界廁所日」5個字。依照系統提示，點選左側的「領取表情貼」，即可前往下載頁面。
另一種操作方式則是進入「LINE貼圖最前線」聊天視窗，點選右下角「世界廁所日，點我解鎖小驚喜」活動選項，接著依照訊息指示輸入關鍵字，就能取得貼圖下載資訊；或是直接點選連結就可以馬上下載。
https://line.me/S/emoji/?id=6ad6e24f0bcb8657b9a09f5c&lang=zh-Hant&utm_source=gnsh_sticonDetail
《NOWNEWS》記者實測，不到2分鐘就完成指令並下載成功，記得完成下載後即可使用180天，期限至今年12月18日。
由於過去小傢伙蹲馬桶的貼圖，被許多用戶所喜愛，不僅運用場景多元，呆萌表情更是讓人感到融化，因此讓不少網友都嗨翻直呼，「屎友都來！今天是世界廁所日」、「馬上下載瘋狂傳給朋朋了」、「已領，超喜歡地瓜球」、「我也有了，可愛鼠」、「這個地瓜球必須要有吧」。
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配合11月19日世界廁所日，LINE官方帳號「貼圖最前線」推出限定免費表情貼「小傢伙世界廁所日」，角色延續原本討喜的造型，表情則多了幾分吐槽與揶揄感，也讓不少人聯想到卡娜赫拉角色及番薯寶寶的可愛風格。
這次免費貼圖共推出10款，當中除了小傢伙蹲馬桶的款式，還有2款彩虹便便可用，完成下載後可使用180天，無須另外付費。想領取的民眾，記得把握12月18日前的活動期限。
領取方式相當簡單，民眾可透過手機開啟LINE，加入「LINE貼圖最前線」官方帳號並進入聊天室，再輸入「世界廁所日」5個字。依照系統提示，點選左側的「領取表情貼」，即可前往下載頁面。
另一種操作方式則是進入「LINE貼圖最前線」聊天視窗，點選右下角「世界廁所日，點我解鎖小驚喜」活動選項，接著依照訊息指示輸入關鍵字，就能取得貼圖下載資訊；或是直接點選連結就可以馬上下載。
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由於過去小傢伙蹲馬桶的貼圖，被許多用戶所喜愛，不僅運用場景多元，呆萌表情更是讓人感到融化，因此讓不少網友都嗨翻直呼，「屎友都來！今天是世界廁所日」、「馬上下載瘋狂傳給朋朋了」、「已領，超喜歡地瓜球」、「我也有了，可愛鼠」、「這個地瓜球必須要有吧」。