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▲施振榮出席活動時兩度握手習近平。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議今（19）日落幕，我國APEC領袖代表施振榮於晚間返抵國門。施振榮在機場發表談話時表示，此行圓滿達成總統交付的任務，也展現台灣在全球經濟體系中的價值，未來台灣將持續深化與APEC會員交流合作，以實力創造價值、以信任連結世界，為亞太的和平、穩定與繁榮作出更多貢獻。施振榮表示，今年APEC經濟領袖會議聚焦「開放」、「創新」及「合作」三大優先領域，會議期間，各會員也針對區域經貿整合、貿易數位化、人工智慧及連結性等重要議題深入討論。施振榮提到，在代表團啟程前，總統交付他向各國領袖及國際社群傳達三項重要主張，要傳達台灣的聲音，也要強調台灣對AI產業發展及產業鏈韌性的核心角色，在這兩日的活動及會議中，他有幸與美國總統等多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，並感謝理念相近國家對深化雙邊合作的支持。施振榮說，在今天的大會發言上，他特別針對AI發展向各國呼籲：國際社會必須共同肩負責任，讓AI不僅具備強大的運算與智能，更能在人類的引導下，朝向真正的「智慧」境界邁進。他說，儘管全球正面臨地緣政治、能源轉型與供應鏈重組的挑戰，相信台灣作為全球AI不可或缺的夥伴，將持續在國際社會發揮穩健、可信賴的關鍵力量。施振榮表示，在代表團全體同仁的努力下，依循APEC慣例，在平等基礎上平順地參與各項會議，不僅展現台灣在全球經濟體系中的價值，也圓滿達成總統交付的三大任務。施振榮強調，未來台灣將持續善用自身優勢，深化與所有APEC會員的交流合作，積極參與區域經貿事務，確保具韌性的半導體生態系持續推動全球科技進步與經濟繁榮。最後，他感謝代表團全體工作同仁的辛勞及隨團媒體朋友的採訪報導，「Team Taiwan」會繼續與全世界做朋友，以實力創造價值、以信任連結世界，為亞太的和平、穩定與繁榮作出更多貢獻。此外，施振榮在經濟領袖會議中表示，他想提出一個核心觀點：應該引導AI從「智能」邁向「智慧」，智能能協助完成任務，但智慧則能判斷什麼事情值得去做、應該服務誰，以及必須考量哪些長遠影響與後果。施振榮表示，他所倡議的「王道」經營哲學，建立在三項核心原則之上：創造價值、兼顧利害關係人的利益，以及追求永續發展，期待未來的AI，不僅擁有強大的運算能力與智能，更能在人類的引導下，朝向智慧的境界持續發展，本著這樣的理念，他提出三個值得共同努力的合作方向。施振榮說，第一，透過開放，擴大機會。延續ADOC的精神，透過公私部門夥伴關係，共享AI學習資源與實務經驗，協助中小企業、勞工及資源相對不足的社群，提升運用AI的能力，讓數位落差不致進一步演變為AI落差。第二，透過創新，回應人類真正的需求。施振榮提到，促進科技開發者與教育、照護、製造及商業等各領域專業人士的交流合作，讓科技與產業實務結合，共同解決真實世界的問題。第三，透過合作，整合彼此互補的優勢。施振榮說，他將這樣的理念稱為「超專業分工與智慧協作」（Super Specialization and Wisdom-Based Collaboration），無論是在不同經濟體、企業與專業領域之間，或是在人類與AI之間，都應發揮各自所長、彼此互補，透過智慧協作創造更大的綜效。