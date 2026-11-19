「Kobe那時還身穿湖人球衣，唐西奇當年才14歲而已...」讓球迷感性留言「該死的時間！」，緬懷洛杉磯永遠的老大。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2013年《GTA 5》發布 湖人還是Kobe時代

等《GTA 6》發售13年！外媒：我們見證湖人時代更迭

Kobe當時還身披湖人球衣。加索（Pau Gasol）、奈許（Steve Nash）都在隊中，楊恩（Nick Young）剛加盟，唐西奇才14歲，詹姆斯（Lebron James）還在熱火效力。」

GTA5發售至今，我們居然見證湖人好幾個時代更迭。」

▲電玩大作《GTA 6》（俠盜獵車手6）於今（19）日凌晨0時全球上市。（圖／Rockstar Games）

玩家等候13年的電玩經典大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）今（19）日上市，一早就於社群間引爆話題，洛杉磯湖人媒體「Sleeper Lakers」，稍早也在官方X上發布今昔對比，感嘆上一代《GTA 5》於2013年發布時，《GTA 5》於2013年9月17日全球發售，當時距離2013-14年球季10月29日開幕戰，還有1個多月，各隊球員陸續返回訓練基地進行自主訓練，準備迎接9月底展開的媒體日與訓練營。當時34歲柯比．布萊恩（Kobe Bryant）剛從左腳阿基里斯腱撕裂傷勢中準備回歸。在尚未正式復出前的11月25日，湖人才與Kobe簽下一份2年4850萬美元提前續約合約，讓他成為當時聯盟最高薪球員，直到12月8日對上暴龍，Kobe歷經超過8個月休養後正式復出，但最終僅出賽6場，又因左膝外側脛骨平台骨折賽季遺憾報銷。就在13年後，《GTA 6》正式發售當日，湖人媒體「Sleeper Lakers」細數這13年間發生的事情，「「自那之後，Kobe退休，湖人完成一整個重建週期。再度於2020年拿下總冠軍；詹姆斯來到湖人又離開；唐西奇成長為這支球隊新招牌。」文章中也刻意避開Kobe於2020年墜機離世意外，貼文中最後總結，「