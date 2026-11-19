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▲李多慧原本預估大約50人到場，沒想到，現場來超過500人，讓她當場傻眼。（圖／李多慧YouTube）

▲最後結算餐費是台幣11萬多元，李多慧豪氣拿出信用卡買單並秀出帳單。（圖／李多慧YouTube）

味全龍在台灣大賽奪下總冠軍後，「小龍女」李多慧兌現祭品文，本月5日在韓國首爾展開第一波請客活動，當天拍攝的影片昨（18）日上線，原本預估大約50人到場，沒想到，現場來超過500人，讓李多慧相當詫異，最終結帳時刷了11萬元台幣。影片中，李多慧解釋在韓國請客的原因，原來球隊奪冠後，她必須待在韓國兩個星期，心想如果回台才兌現祭品文太晚，加上覺得在韓國請台灣人吃飯很有趣，便決定先在家鄉請客，活動前幾天，李多慧親自打電話找餐廳，苦尋許久才找到願意借場地、同時也有賣台灣人愛吃的韓式炸雞和飯捲的店家。活動當天，李多慧在遠處就看到店家前排著長長的人龍，大家拿著手機對著她拍、興奮地跟女神打招呼，李多慧不可置信地說：「這個不是開玩笑吧！這是見面會的感覺吧？我們只是吃飯而已，真的都是台灣人嗎？」工作人員還笑虧「姐姐你把事情搞大了」。李多慧一問之下，現場來的的確都是台灣民眾，有的是正在旅行的遊客，也有在首爾念大學的學生，由於李多慧和團隊預估應該只會有30至50個人來吃飯，因此緊急開會，除了跟老闆再借一、二樓的座位，也臨時跟代言廠商調來伴手禮，才滿足現場所有來捧場的粉絲。用餐期間，李多慧一一跟粉絲合照、聊天，也幫壽星唱生日快樂歌，相當寵粉，影片後段，李多慧對著鏡頭說：「開心的時間結束！可怕的時間來了！結帳的時間！」最後結算餐費是台幣11萬多元，李多慧豪氣拿出信用卡買單並秀出帳單，開心地說：「謝謝今天來的台灣人！」