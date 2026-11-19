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9比6裁定緬甸有罪 駁回「反恐清剿」辯詞

人權人士：受壓迫者的偉大日子

判決恐牽動加薩與烏克蘭相關訴訟

聯合國最高司法機構「國際法院」（ICJ）今（19）日作出一項具有歷史里程碑意義的判決，正式裁定緬甸在2017年針對少數民族羅興雅人（Rohingya）發動的殘酷軍事鎮壓行動中，犯下了「種族滅絕罪」（genocide）。這是國際法院成立以來，首度在法律上正式認定單一國家犯下種族滅絕罪行。根據《美聯社》報導，國際法院院長岩澤雄司在宣讀判決時表示，由15名法官組成的合議庭以9票贊成、6票反對的結果認定，緬甸在若開邦（Rakhine State）北部對羅興雅族群實施了種族滅絕，嚴重違反其在1948年《防止及懲治危害種族罪公約》下所承擔的國際義務。合議庭明確駁回了緬甸當局聲稱2017年行動是針對叛亂分子之「合法反恐行動」的辯護。岩澤雄司指出，「法院認定，緬甸安全部隊殺害了數千名羅興雅平民，實施了廣泛的性暴力行為，並對兒童施加極端暴力，甚至在羅興雅人大規模逃亡時發動攻擊」。根據法院採信的證據顯示，緬甸軍方當時殺害了約1萬名羅興雅人。根據國際法標準，確立種族滅絕罪的關鍵要素，在於加害者是否具備「全部或局部消滅」特定族群的意圖。今日的判決是國際法院史上首次，直接認定國家構成種族滅絕罪。在海牙全程聆聽長達三小時判決宣讀的羅興雅人權運動人士烏拉（Yasmin Ullah）激動表示，「這對羅興雅人來說是偉大的一天，對世界各地所有被告知『你們的苦難微不足道、無人傾聽』的受壓迫人民而言，也是偉大的一天」。1990年代幼年時便隨母親逃離緬甸的烏拉坦言，這場訴訟的訴求源於族人對身分認同與尊嚴的渴望，「近十年來，羅興雅人一直在亞太地區過著極度朝不保夕的生活，彷彿被推入無盡的懸空狀態」。本案源於2019年，以穆斯林為主的非洲國家甘比亞代表伊斯蘭合作組織（OIC），向國際法院對緬甸提起訴訟，要求法院裁定緬甸違反《種族滅絕公約》、下令停止一切針對羅興雅人的非法行為，並追究相關責任人的法律責任。甘比亞同時要求緬甸向羅興雅人提供賠償，包括恢復其完整公民身分及安全返鄉的權利。這場悲劇始於2017年8月，緬甸軍方以回應羅興雅武裝組織襲擊為由，在若開邦發動所謂的「清剿行動」，最終卻演變成大規模集體強暴、屠殺及焚毀數千戶住家的血腥鎮壓。目前仍有約120萬名羅興雅難民滯留在鄰國孟加拉，主要擠在科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）地區的難民營中，長期面臨火災隱患、傳染病肆虐、季風土石流、衛生條件惡劣及嚴格工作限制等艱困處境。儘管國際法院的判決為終審且具有法律約束力，但法院本身並無強制執行權，若緬甸拒不履行，法院僅能將其不合規情況通報聯合國安理會處理。然而，法界普遍認為此案將產生深遠的法律效應。目前國際法院手中仍握有兩起備受全球矚目的種族滅絕指控，其一是南非指控以色列在加薩軍事行動中違反《種族滅絕公約》；其二是烏克蘭在2022年2月遭俄羅斯全面入侵後，控告莫斯科當局捏造種族滅絕指控作為侵略藉口。西澳大學國際法教授歐布萊恩（Melanie O’Brien）分析指出，「這項判決無疑將對其他正在審理的案件產生重大影響」。