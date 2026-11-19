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針對國民黨近日猛打「水庫設置光電板」議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（19）晚在直播向支持者呼籲，從造謠到產生實質結果，還需要一段時間，重點是對方在轉移焦點，「我們一樣會做好議題設定，不需要隨他們起舞」。沈伯洋晚間8時20分在YouTube直播「你們的問題沒有白問！因為我來了」，直球回應支持者多項問題，截至8時50分為止，有超過73000名網友同時觀看。針對國民黨近日猛打「水庫設置光電板」議題，沈伯洋分析，當資訊出來一直到大家吸收為止，從政治上來講，大概要花一個月左右，現在對方不斷造謠，但這些造謠，到最後產生很大的實質效果，還是需要時間，而現在距離選前只剩大概一個星期。沈伯洋提到，他們最近都是無中生有的造謠，「根本就沒有翡翠水庫光電板這件事」，但一旦無中生有，就要去解釋，一旦去解釋後，就越解釋越細，加速謠言擴散的速度。沈伯洋指出，重點是他們在轉移基泰大直案工程圖被埋進去的焦點、轉移夏莉絲幼兒園案處理亂七八糟的焦點，「他們為了移轉焦點，現在連故宮這都可以造謠」，重點是造謠，要掩蓋的事情是什麼？應同步直指對方的核心。沈伯洋分析，若一直落入對方議題，一直解釋、解釋，就只是加速謠言擴散的速度，重點還是議題的設定，「我們一樣會做好議題設定，我們不需要隨他們起舞」。沈伯洋認為，他們需要去解釋的應該是，不要光電水，國民黨黨團卻通過立法，在有環評後允許設置，他們要去解釋這個矛盾，「要解釋的是他們，從來不是我們」，這個大原則必須要守住，大家不用因為這件事情太過於焦慮。