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國民黨立委王鴻薇堂妹王鴻嬪日前發文，疾呼拒投台北市長蔣萬安與藍營議員楊植斗、耿葳、鍾沛君與李柏毅，提及為了市府強拆和平新生天橋一事，決定用選票算總帳，引發熱議。今（19）日再度發文指出，王鴻薇是自己認為最好的政治人物沒有之一，一人做事一人當，不要牽拖她家人，「在我面前批評我家人的，都一律斷交 ，說到做到」。王鴻嬪日前發文疾呼拒投蔣萬安，提及過去自己應該是藍營的票，4年前就是投給蔣萬安與楊植斗，如今橋已經拆掉了，也裝不回來了，「這一次就用這張選票，為自己的日常討個公道」。對此王鴻薇則回應有把握把堂妹這張票拉回來。王鴻嬪今日再度發文指出，王鴻薇是她眼中最好的政治人物沒有之一，一人做事一人擔，不要牽拖她的家人，這次問責對象就是市長、議員與里長，並補充支持議員名單，除上次提及苗博雅、何孟樺與徐弘庭外，感謝曾獻瑩2年前協助居民解決問題，另強調，「在我面前批評我家人的，都一律斷交 ，說到做到」。