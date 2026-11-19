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▲BTS今天晚間7點在高雄國家體育場（世運主場館）舉行《ARIRANG》首日演出。（圖／讀者提供）

韓國超級天團BTS（防彈少年團）今（19）日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行《ARIRANG》首日演出，外交部長林佳龍稍早發文說，自己的幕僚小編為了朝聖偶像開唱，早早請好了假，導致發文的工作只好自己來。今天晚間，林佳龍在Threads發文，透露凌晨剛結束國外行程回到台灣，沒想到，自己的幕僚在機場提了行李後，頭也不回地走掉，也沒有進辦公室，只通知說之前已經請好假，而他剛剛打開Threads，整個版面都是BTS。林佳龍說：「我懷疑這不是演算法，是她已經在現場了，就在剛剛她還傳來照片，不知道是認真在報平安，還是想跟我炫耀。」最後，林佳龍表示：「但我請她放心，今天的發文，我會自己來。」該篇貼文一發布，引來超過6千人按讚，網友笑翻回覆：「BTS和老闆之間要怎麼選？這題根本沒難度」、「部長了解日本部分會社是可以請追星假的」、「從文字感覺得到幕僚有多趕」、「怎麼覺得部長有點淒涼感，我錯覺嗎」、「抱歉了部長，這個是肯定要請假的」、「太可愛！阿米無法錯過啊！」