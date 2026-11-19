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億萬富翁馬斯克（Elon Musk）跟著參加APEC峰會的美國總統川普（Donald Trump）一起前往深圳，18日他透過視訊連線在德州奧斯汀舉行的投資人大會 TomorrowX Summit，馬斯克大談SpaceX的火箭技術以及AI發展，由於馬斯克人在深圳，他也再度強調自己是中國的粉絲，更提到未來或許會因為「某個T開頭的國家」，出現一些地緣政治上的摩擦，但馬斯克希望能與中國維持良好關係。馬斯克透過連線加入格拉西亞斯（Antonio Gracias）與貝克（Gavin Baker）在TomorrowX Summit現場的談話，這兩人都是馬斯克在矽谷的多年好友。在互相打完招呼後，格拉西亞斯問馬斯克「中國怎麼樣？」馬斯克表示，「每次來中國，我都感到震撼。說實話，這真是一個令人印象深刻的國家。我現在在深圳，這是一座巨大的城市，擁有許多非常酷炫的建築，我認為，這裡可以說是中國最大的高科技中心之一。每次來到這裡，中國的規模和雄偉壯麗都讓我驚嘆不已」。馬斯克接著說自己是中國的粉絲，「我總是鼓勵大家來中國旅遊，親眼看看。中國是一個非常令人印象深刻的國家，我非常欣賞它」。之後馬斯克提到，「在未來的幾年裡，或許在某個時間點上，會因為某個以字母T開頭的國家而出現一些地緣政治上的摩擦；我們與中國的關係相當不錯，但希望長遠來看，能發展出更佳的關係」。雖然馬斯克沒有具體說明「字母T開頭的國家」是誰，但他講到「字母T開頭的國家」時格拉西亞斯和貝克都發出笑聲。基本上，大家應該都會認為馬斯克口中「字母T開頭的國家」就是指台灣。事實上，這不是馬斯克首度在中美地緣政治框架下提到台灣，最出名的一次是2023年，馬斯克在Podcast節目中把台灣與中國的關係比喻成夏威夷與美國的關係，還稱台灣是「中國不可分割的一部分」，導致我國時任外交部長吳釗燮反擊，在X上發文強調台灣不是中國的一部分，「更不能被出售」。