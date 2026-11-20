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金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前因腹部斜肌撕裂傷高掛免戰牌，並罕見鬆口現有合約「可能是生涯最後一份合約」，讓全球籃球迷對這位38歲傳奇射手的退役時間表高度關注。身為並肩作戰十餘年、攜手奪下四座總冠軍的最佳戰友，勇士前鋒格林（Draymond Green）近日在個人播客節目《The Draymond Green Show》中透露，未來兩年將是決定柯瑞去留的分水嶺，一旦兩年後柯瑞覺得自己無法再維持高水準競技狀態，就極可能直接高掛球鞋轉身離開。在最新一集《The Draymond Green Show》中，格林被問及柯瑞目前是否正走在職業生涯最後一份合約的道路上，這位最了解柯瑞的隊友毫不避諱地表示：「這其實是大家心裡都有數的事，老兄。我知道他去年右膝出現了很大的問題、有很多傷病困擾，所以今年開季前大家對於他的身體狀況會如何發展，其實都抱持著一絲不確定性。」格林進一步點出「兩年」這個關鍵時間點：「如果兩年後，他依然能夠在場上打出高水準的統治力，我認為他就會繼續打下去；但如果在兩年之後，他感覺自己已經沒辦法再維持在理想的競技水準了，我想那就是終點了。」不過格林最後也用一句話為柯瑞的鬥志背書：「毋庸置疑，他也是你這輩子見過最頑強、最硬漢的球員之一，只要身體還有一絲能夠上場拚戰的辦法，他就會繼續打下去。」格林所點出的「兩年窗口」，與柯瑞今年9月簽下的延長合約年限完全吻合。柯瑞當時與勇士簽下一份為期2年、總值1.16億美元的提前延長合約，合約將一路走完2028-29賽季（最後一年為球員選項），也就是在本賽季結束後正好還有兩個完整賽季。當時柯瑞主動放棄頂薪、接受小幅降薪，目的就是為了替球團保留補強薪資空間，期盼在生涯唯一效力的金州勇士再拚一座總冠軍。然而，這一切美好的爭冠藍圖都建立在柯瑞的身體能否健康撐下去。上賽季柯瑞因右膝傷勢缺席了高達39場比賽，本季他帶著絕佳體態重返訓練營，在開季0勝3負後一度率領勇士拉出一波8連勝狂潮，期間場均轟下27.8分、單場更曾狂砍44分，展現MVP等級身手；不料上週客場對陣休士頓火箭首節卻意外遭遇腹部斜肌撕裂傷。勇士預計下周對他進行傷勢複檢，但據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，球團已做好他將缺陣近一個月的心理準備，對於已經38歲的柯瑞而言，身體健康無疑仍是決定他傳奇生涯何時謝幕的最大考驗。