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▲下機還得側身扶艙門！高市早苗深圳舷梯落差惹議 日議員怒批（圖／截自ＭＢＣ新聞）

亞太經濟合作（APEC）峰會在中國深圳登場，日本首相高市早苗的「待遇」卻成了話題焦點。從接機規格、歡迎儀式到會場座位，高市處處遭到中方差別對待，甚至被外界解讀為「降級」，接機規格竟與中國特別行政區首長同級。日本媒體詳細比較各國領袖的接待差異，日本國會議員更怒轟中方「刻意為之」，也再度凸顯中日關係的緊張程度。這是高市早苗自去年發表「台灣有事」言論、導致中日關係惡化以來，首度訪問中國。日本朝日電視台新聞節目《報道STATION》比較各國領袖抵達深圳時的接待規格，差異相當明顯。美國總統川普由中國國家主席習近平親自到機場迎接，中方還安排三軍儀仗隊行舉槍禮、兒童獻花、軍樂團演奏兩國國歌，以及戰機飛越致敬，給予川普最高規格的禮遇。俄羅斯總統普丁則由中共中央政治局常委蔡奇接機。相較之下，高市抵達時的場面明顯冷清，既沒有歡迎音樂，也沒有青年歡迎隊伍，儀隊規模只有川普的大約四分之一。日本共同社也指出，其他多位領袖抵達時，都有手持紅色花束的年輕人迎接，但高市抵達時並沒有這樣的安排。南韓、澳洲、印尼、泰國等國的領袖，不僅獲贈歡迎花束，還有奏樂和舞蹈歡迎。接機官員的層級差異更耐人尋味。據報導，各國領袖大多由中國正部級官員接機，例如墨西哥、加拿大、澳洲等國領袖，是由廣東省人大常委會主任黃楚平迎接；新加坡、南韓、越南等國領袖，則由廣東省政協主席林克慶迎接。而負責接待高市的，是已於2021年卸任中國駐希臘大使的章啟月，以「外交部禮賓大使」身分出面，職級應屬廳局級。有分析指出，香港特首李家超抵達深圳時，是由中共中央港澳辦一局局長在酒店迎接，等於北京給高市的接機待遇，與中國特別行政區首長同級。另一個引發日本國內不滿的細節，是高市步出專機的畫面。從朝日電視台的影片可以看到，政府專機艙門與中方準備的舷梯平台之間有明顯落差，高市必須側身、一手扶著艙門才能下飛機。曾任日本防衛副大臣與外務副大臣的自民黨眾議員中山泰秀在社群平台X發文，表示看到這段畫面不僅擔心，更感到強烈憤怒，直言如果穿著裙裝和高跟鞋的首相不慎踩空受傷，後果將不堪設想，要求中方針對舷梯設置及安全檢查提出說明。日本參議員石平更直指這是中方刻意為之，強烈要求日本政府徹查並向中國提出抗議。差別待遇到了19日依然持續。各國領袖大合照時，高市被安排在後排靠邊的位置，川普、習近平與普丁則在前排互相握手。會議廳內，習近平身旁坐的是川普，對面是南韓總統李在明，高市則與習近平相隔七個座位，靠近會議桌末端。高市雖然在18日的歡迎晚宴和19日的會議上兩度與習近平握手，但兩人並沒有一對一會談。據現場報導，高市入場時向習近平說了好幾句話，習近平卻沒有口頭回應。值得一提的是，就連台灣領袖代表施振榮的接機規格，都比高市來得高。中方安排APEC籌委會高級官員、外交部國際經濟司參贊程烈接機，據推估至少是副司級官員。不過，對於外界的「冷遇」說法，日本政府選擇低調以對。日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上否認，表示「據我們了解，中方對首相的接待符合慣例，與其他與會領導人相同」。但從接機到座位的種種安排，外界普遍認為，北京的態度基本反映出當前中日關係的僵局。