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日本棒壇傳奇球星鈴木一朗（53歲）今（19）日現身名古屋巨蛋，在「2026日美對抗女子壘球賽」首戰開打前，與日本女壘國家隊總教練宇津木麗華（63歲）、隊長石川恭子（30歲）以及高齡44歲仍活躍於第一線的王牌投手上野由岐子進行一場跨界對談。兩位同樣在各自領域締造無數神蹟的體壇傳奇，現場暢談維持長青職業生涯的秘訣。然而當上野分享自己44歲仍能屹立不搖的關鍵在於「打出符合年齡的球風」時，曾打到45歲才退休的鈴木一朗卻當場露出一臉不敢置信的表情，直呼「完全無法共鳴」，坦言自己在牛棚親眼見識過上野投球的驚人魄力後，根本不相信那是44歲選手能投出的球。鈴木一朗近年與運動品牌美津濃（Mizuno）攜手推動體育振興共創計畫「WHAT IS SPORTS」，首波企劃便鎖定日本女壘，他甚至在今年9月親自造訪群馬縣高崎市的國家隊集訓，站上打擊區親身體驗女壘投手的球威。今日對談中，現年44歲的上野由岐子分享自己的長青哲學：「經歷了20代、30代與40代，我學會最重要的是打出『符合年齡的比賽』。20歲時的打法到了30歲就做不到了，絕對不能硬去追逐過去。直到我意識到『心裡覺得做得到，但結果卻做不到』時，才下定決心徹底改變球風。雖然做不到的事變多了，但隨著經驗值提升、頭腦變得更聰明，得到的東西也很多，懂得調整平衡才是能一直打下去的最大原因。」聽到上野這番「認老並改變」的肺腑之言，鈴木一朗卻一臉不敢置信地立刻搖頭反駁：「我完全無法共鳴！」他直言自己在高崎集訓時站在一旁看上野牛棚練投，當場被那股壓迫感震撼到發出驚呼，「我在牛棚看到上野選手投出來的球，根本就不是『符合年齡』的球！那種魄力是我連在棒球牛棚裡都從未感受過的。」鈴木一朗進一步剖析自己與上野截然不同的運動員思維：「我一直以為上野也是那種『因為20、30歲做得到，所以覺得現在依然做得到』的類型，我就是屬於那一派。我現役時期完全沒想過要隨著年齡改變，因為對我來說，『改變』是無法原諒的事，會讓我產生一種『我輸了』的感覺。甚至直到現在，我和現役球員一起練球時，心裡都還想著『我怎麼可能輸給這群傢伙』，所以我們完全是不同類型的人。」面對鈴木一朗這份近乎偏執的勝負欲，上野由岐子則笑著回應：「如果不改變就無法邁向下一個階段、也無法留下成績。因為我非常討厭因為自己的固執而導致失敗，為了降低失敗率，我覺得讓自己去改變反而比較簡單。」聽完這席話，向來霸氣十足的鈴木一朗也不禁露出苦笑感嘆：「真希望能早點認識妳啊！如果我能早點知道這個道理，說不定現役生涯還能再多打幾年呢。」