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▲蔡詩萍再反擊，秀出故宮公文，裡面提到「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積，倘未能設置需填寫不可設置原因，爰特函請惠予協助釋示旨揭區域內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性」（圖／取自蔡詩萍臉書）

調查非強迫 能源署：請勿扭曲公文

文資法：歷史建築經主管機關 核准可改建、遷移

台北市文化局長蔡詩萍在臉書指出，國立故宮博物院原本要設立光電，被自己擋下，更用AI製作故宮被光電覆蓋的示意圖。當故宮否認提案後，他再度拿出公文說經濟部能源署所指使。經濟部今（19）日晚間回應，公文從未強制要求故宮或任何單位建置光電，僅是發文向相關單位調查，「盤點不是強迫，調查不是提案，請勿扭曲公文、誤導社會。」蔡詩萍在臉書表示，當故宮想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備案，自己否決，強調《文化資產保存法》第24條、第30條，文資的任何保存、修復、再利用計畫，「均以保存原有形貌」，「保留立面元素」為基本前提。而當故宮在聲明中批評，蔡詩萍身為文化資產主管機關首長，卻以毫無事實依據的說法與AI圖像，營造光電板裝設在故宮屋頂的假象，已誤導大眾視聽並傷害故宮形象，因此要求蔡詩萍立即撤文、撤圖並公開澄清道歉。但蔡詩萍再反擊，秀出故宮公文，裡面提到「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積，倘未能設置需填寫不可設置原因，爰特函請惠予協助釋示旨揭區域內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性」，認為是故宮請示能否設置光電面板。經濟部晚間澄清，蔡詩萍說法是不實訊息，強調，盤點不是強迫，調查不是提案，請勿扭曲公文、誤導社會。能源署說明，還原當時背景，因屋頂型光電最具社會共識，政府優先以公有屋頂示範推動，能源署於5月27日發文請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」、「安全疑慮」、「住商混合」、「合署辦公室」及「屋頂面積過小」等情形均一律排除；非屬文資建物及停車場，則由各機關視結構安全、使用需求及景觀協調評估。能源署舉例，只要工法得當，古蹟場域亦可與綠能共存。像是台北市政府「臺北淨零101」計畫中，國定古蹟艋舺龍山寺於2025年4月28日在行政大樓外牆以無損工法設置可撓式太陽能板及儲能系統，台北市蔣萬安市長亦親自出席見證。市定古蹟西門紅樓「小八角樓」亦於2026年5月以不鑽孔夾固式工法導入太陽能與儲能系統。顯見在不破壞古蹟本體、尊重文資主管機關的前提下，非歷史建物或附屬空間設置光電可視個案妥適處理。據《文資法》第3條定義，歷史建築是指歷史事件所定著或具有歷史性、地方性、特殊性之文化、藝術價值，應予保存之建造物及附屬設施。據同法42條規定，古蹟、歷史建築或紀念建築保存用地或保存區「建築物與其他工作物之新建、增建、改建、修繕、遷移、拆除或其他外形及色彩之變更」，應經目的事業主管機關核准；並非完全無法變更。歷史上，北市府過去針對歷史建築也曾有大幅度拆除、重建，或是僅有保留意象，如台北記憶倉庫（原三井物產株式會社舊倉庫）、新北投車站就遭到易地保存；中山橋（原名明治橋）更面臨拆除，存放再春游泳池舊址，迄今23年未復原。