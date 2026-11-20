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美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊當家重砲手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）近日傳出「遭到交易」的震撼消息，竟然把寶貝女兒嚇到當場放聲大哭。不過藍鳥球迷先別驚慌，根據大聯盟官網藍鳥隨隊記者馬西森（Keegan Matheson）揭露的幕後真相，這筆交易並非發生在大聯盟，而是小葛雷諾休賽期參加的家鄉多明尼加冬季聯盟球隊異動，只是女兒一時搞錯狀況，誤以為爸爸要離開從小長大的多倫多藍鳥隊，才會難過到崩潰落淚。小葛雷諾確實在本周被交易了，但這筆異動發生在他的祖國多明尼加冬季聯盟（LIDOM），他從原本效力的東方公牛隊（Toros del Este）被交易至里西老虎隊（Tigres del Licey）。沒想到消息傳出後，家中最激動的竟然是小葛雷諾的女兒，她因為沒聽清楚聯盟名稱，誤以為爸爸遭到大聯盟母隊多倫多藍鳥隊交易釋出，當場傷心痛哭。大聯盟官網隨隊記者馬西森在個人社群平台X上分享了這段溫馨又逗趣的插曲：「小葛雷諾向多明尼加媒體透露，當他昨天被交易到里西老虎隊時，他的女兒誤以為他是被藍鳥隊交易出去，難過地哭了出來。」同時小葛雷諾也感性表示，之所以選擇在休賽期投入冬季聯盟賽事，是希望能為那些平時無法親眼看到他打大聯盟比賽的家鄉球迷獻技。現年27歲的小葛雷諾自2019年登上大聯盟以來始終效力於藍鳥隊，不仅是多倫多最具代表性的看板球星，更在2025年率領藍鳥奪下睽違32年的美聯冠軍並一路殺進世界大賽，儘管本季個人表現略有起伏，但在多倫多球迷與女兒心中早已是無可取代的「藍鳥之子」。這段愛女因誤會而心碎痛哭的可愛插曲曝光後，立刻在網路上引發熱烈討論，大批北美球迷紛紛被小葛雷諾女兒的純真反應萌翻，留言直呼：「實在太可愛了！可憐的小寶貝，當時心一定都碎了」、「天啊這反應也太真摯」、「小葛雷諾果然是我們永遠的超級巨星」。