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韓團BTS（防彈少年團）今（19）日晚間7點在高雄國家體育場（世運主場館）舉行《ARIRANG》首日演出，有阿米（粉絲暱稱）發文抱怨，進場時等待驗票的時間久，排隊動線極差，現場秩序幾乎失控，「真的是災難等級」，憤怒喊話主辦方理想國檢討並改善，不過也有人建議提早入場才是上策。一名阿米在Threads上發文，指出BTS在世運主場館的首日演出，入場狀況堪稱災難等級，「現場只有工作人員拿著大聲公在指揮，秩序幾乎崩壞，這樣的動線與人力配置，完全不符合BTS作為世界級藝人的規格」，呼籲主辦單位理想國認真檢討並立刻改善。貼文一發出，引來不少網友和阿米討論，「看過BP跟twice這場最誇張，禮拜四上班人比較少嗎」、「理想國就是查驗很慢極度嚴格，然後規劃很差，上次等超級久進場」、「我去過stray kids、AAA、藤井風都沒這問題，看來主辦也是有差」、「動線跟引導與主辦方比較有關係喔！」然而，也有阿米表示，自己下午4點50分進場很順暢，「只能說要儘早呀，6萬人入場就是非常激烈」、「60000人還是盡早入場為妙」、「這種超大型演唱會一定要提早進去...」另有網友點出可能是聽漏音的人太多，才影響到入場的動線，「如果禮拜四已經如此誇張，假日感覺會更爆炸...」