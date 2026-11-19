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網紅Toyz日前開直播透露自己被關時，有段時間跟前民眾黨主席柯文哲關在北所，但每當柯要出門時，大家都必須蹲下來面壁。事後，柯文哲被媒體追問，忍不住在鏡頭前哽咽，掀起民眾黨內波瀾。今（19）日合體黃國昌開直播，他說，「我以為我把它忘掉了，後來才發現只是藏在記憶最深處，不小心撥弄就激起滿天灰塵，讓你眼睛都睜不開。」血尿的那段日子，想的是會不會死在裡面？回憶起被羈押的日子，柯文哲最過不去的還是爸爸過世的那段日子，強調那天會哽咽是不小心，因為以為忘記了，沒想到卻藏在記憶最深處。人總要活下去，認真過每一天，不要折磨自己和別人，若整天板著臉，旁邊的人一定會發瘋，「所以我要盡量裝無所謂，不然陳佩琪一定受不了。」柯文哲說，被關在裡面看不到、聽不到，反而有空洞的平靜，也不知道外面發生什麼事情。因為沒有買收音機、電視，只有報紙，幾乎與外隔絕。被檢察官問的時候，都要全神貫注，每句話都在想是不是要羅織罪名，都快精神崩潰。記得要進北所的時候，看到有人舉牌，外面還下雨，以前有句話最讓他感動的是「只要阿北不放棄，我們就不放棄」，但在監獄裡面要倒過來是「只要小草不放棄，阿北不能放棄，這些人沒有放棄，我怎麼放棄」。黃國昌好奇問「在裡面會想什麼時候可以出來嗎？」柯文哲突然說，「我都在想我會不會四在裡面？」因為血尿那天是半夜突然痛醒，後來就是站著睡覺，後來比較不痛結果血尿，只好去醫院看病。在外面看病很方便，半夜是要按那個緊急鈴，所以會想到底是要把全監叫起來？還是繼續忍耐？那時候在想的不是什麼時候要出去，而是在想會不會死在裡面？