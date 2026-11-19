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選舉倒數9天，桃園市議員第一選舉區公辦電視政見發表會於今（19）日登場，「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」特別身著古裝出席，對佀廣洋火力全開，提及選舉文宣小物很多，有些候選人從小到大都是媽媽幫忙擦屁股，建議候選人長大了屎尿很多可以考慮發尿布，還可以印上「你知道我媽媽是誰嗎」，更提及台灣史上有3人為選舉改名，除了自己以外，前輩分別是「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」與顏翎熹，有人問至於蔣萬安呢，「他是另一個組別的，只有一個人報名，也是該組冠軍」。王妃表示，今年桃園選舉很多選民收到各式各樣的小物，舉凡廣告扇、面紙包、口罩、菜瓜布、廣告筆、打火機，還有米粉、吐司，有些候選人發了很多面紙，讓她看了很感動，因為看得出來有候選人從小到大，都是媽媽幫忙擦屁股，他建議如果候選人長大了屎尿還是很多，可以考慮發尿布，尿布上還可以印文宣，叫「包在我身上，你知道我媽媽是誰嗎？」王妃也提到，自己名稱為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，在台灣選舉史上，候選人為了選舉改名的有3人，一個是大前輩「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」， 他是嘉義的傳說，第一個在政見發表上花樣最多的人，是嘉義人每次選舉的迷因，要向他致敬；第二則是「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，至於有網友說蔣萬安呢？「他是另一個組別的，只有一個人報名，也是該組冠軍」。