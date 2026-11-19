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▲BTS睽違八年來到台灣，並且首次登陸高雄世運主場館舉辦演唱會。（圖／NOWNEWS）

▲BTS高雄世運演唱會現場放起了漂亮的煙火，令許多粉絲沉浸在其中。（圖／NOWNEWS）

韓國天團BTS（防彈少年團）時隔8年再度來台開唱，但是高人氣卻讓許多粉絲沒能搶到票，因此「在場外聽漏音」成了不少沒票粉絲的選擇，名古屋亞運田徑國手廖晏均也公開「最佳免費聽漏音地點」，那就是國訓中心頂樓，只不過進場門檻比買到BTS門票還難，笑翻不少粉絲。有著「短跑甜心」之稱的田徑國手廖晏均，在社群發文，邀請其他也在國訓中心的ARMY（阿米，粉絲名），一起在結束一天的訓練後，到頂樓景觀台聽漏音。這個跟世運只有一街之隔的國訓中心，完全就是BTS免費演唱會特等席。不只可以聽見歌聲！游泳國手傅堃銘也分享，其實從宿舍樓上就可以直接看到演唱會現場，不用買票還有VIP席，視角好到讓網友羨慕不已。只不過，要免費在特等席看BTS可沒有那麼簡單，首先得先成為頂尖運動員，入場資格比搶到BTS門票還困難，只能說這樣的免費好視角，有再多錢都買不到，必須拿實力來換才行。