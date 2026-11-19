氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入冬首波冷氣團今（19）日晚間起影響台灣，預計持續至周日清晨，水氣將逐日減少，周六全台有望轉晴，濕度可能降至50%左右，但也要注意保濕與靜電。中央氣象署預報員黃恩鴻則提醒，周六清晨是這波冷空氣最強時刻，局部低溫可能下探10至11度，中部以北及宜花白天也僅16至19度，下周一各地進一步回暖至26至28度，東半部及恆春半島偶有零星雨；下周二鋒面與東北季風接力，北部、東半部及恆春半島降雨機會增加，低溫又會降到約16至18度。
入冬首波冷氣團今晚報到！全台轉乾冷 周六清晨低溫探10度
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，期待已久的入冬首波冷氣團終於在今晚抵達，預計一路影響到周日清晨，提醒民眾一定要提前準備保暖衣物。
隨著冷空氣本體南下，台灣上空水氣也會逐步減少。從氣象署最新定量降水預報來看，明（20）日主要剩下中高層仍有水氣，明顯降雨機會集中在海拔較高的山區，甚至不排除有雨或雪，平地則以多雲天氣為主。
到了周六（21日），環境將轉由乾冷空氣主導，預期全台天氣放晴，濕度也可能降至50%左右。粉專提醒，空氣偏乾時除了要注意保濕，也要小心靜電；加上白天與夜晚溫度落差明顯，白天舒適、入夜後卻相當寒冷，很容易就會感冒，衣著記得適時調整。
周六清晨最冷！下周一回暖至28度 周二鋒面、東北季風接力影響
中央氣象署預報員黃恩鴻則指出，周六清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時段，局部地區最低溫可能降至10、11度，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫也只有16至19度，整天都會相當寒冷。
周日（22日）大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨仍受到輻射冷卻影響，中部以北及宜花低溫約13至15度，部分地區不排除降至11度。白天氣溫則會明顯回升，中部以北及宜花高溫約22至24度，中南部約24至26度，日夜溫差可能超過10度，早出晚歸的民眾仍須做好保暖。
黃恩鴻表示，下周一（23日）各地氣溫將進一步回升，高溫約26至28度，天氣相對穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
不過，下一波天氣變化已在路上，下周二（24日）起鋒面及東北季風接力影響，氣溫將略為下降，低溫約16至18度。降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區與南部山區則可能出現零星降雨。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，期待已久的入冬首波冷氣團終於在今晚抵達，預計一路影響到周日清晨，提醒民眾一定要提前準備保暖衣物。
隨著冷空氣本體南下，台灣上空水氣也會逐步減少。從氣象署最新定量降水預報來看，明（20）日主要剩下中高層仍有水氣，明顯降雨機會集中在海拔較高的山區，甚至不排除有雨或雪，平地則以多雲天氣為主。
到了周六（21日），環境將轉由乾冷空氣主導，預期全台天氣放晴，濕度也可能降至50%左右。粉專提醒，空氣偏乾時除了要注意保濕，也要小心靜電；加上白天與夜晚溫度落差明顯，白天舒適、入夜後卻相當寒冷，很容易就會感冒，衣著記得適時調整。
中央氣象署預報員黃恩鴻則指出，周六清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時段，局部地區最低溫可能降至10、11度，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫也只有16至19度，整天都會相當寒冷。
周日（22日）大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨仍受到輻射冷卻影響，中部以北及宜花低溫約13至15度，部分地區不排除降至11度。白天氣溫則會明顯回升，中部以北及宜花高溫約22至24度，中南部約24至26度，日夜溫差可能超過10度，早出晚歸的民眾仍須做好保暖。
黃恩鴻表示，下周一（23日）各地氣溫將進一步回升，高溫約26至28度，天氣相對穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
不過，下一波天氣變化已在路上，下周二（24日）起鋒面及東北季風接力影響，氣溫將略為下降，低溫約16至18度。降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區與南部山區則可能出現零星降雨。