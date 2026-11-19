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民進黨台北市長候選人沈伯洋將在本週日舉辦「市民動起來：城市行動展」，沈伯洋今（19）晚透過直播說明活動內容，預告當天下午2點30分至晚間6時，將在忠孝東路至復興南路一帶設置「六個舞台」，舞台會有不同表演活動，晚間6時則會在北平東路上的競選總部，與大家見面。沈伯洋晚間8時20分到晚間10時在YouTube直播「你們的問題沒有白問！因為我來了」，直球回應市民多項問題，吸引超過7萬名網友同時觀看；同時，蒐集到的市民題目也突破10萬則。在直播尾聲，沈伯洋公布，22日下午「市民動起來，城市行動展」規劃，從國父紀念館沿復興南路、忠孝東路、北平東路串聯至競選總部，設置以快樂、自由、真實、勇氣、美好及溫暖為主題的六處舞台，每處都有任務，若民眾完成六項任務將可以領取6種不同的飄帶，並升級船員證，「介面會變成閃卡」；此外，晚間6時，他也將出現在競總的「溫暖」舞台。沈伯洋說明，每一個舞台主題都不同，有些可能是以音樂為主，有些是以表演為主，有些是以市民為主，或是以親子為主、以DJ為主等，而這6個舞台會同時進行。沈伯洋提到，在選前，還是有傳統的選前之夜，但現在是拉票、固票、催票的時候，希望透過這樣方式，一方面展現城市的文化，一方面展現城市豐富的生活、熱情，也讓大家能利用這個機會拉票、固票。